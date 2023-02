Historias de consultorios: “Soy Archie, un gato negro”

Archie es un gato negro que dice: “Como verán tengo un gran tamaño y a primera vista impresiono, pero sé ubicarme, ja, ja. Les cuento que fui yo quien eligió a mi papá. Me le aparecí una noche de serenata y vagancia en su ventana ahí me quedé y me incorporaron a la familia”.

Actualmente Archie esta aprendiendo a convivir con otros animalitos y no le gusta tanto la idea, “pero el tema es que estaban antes que yo y así es que me ponen reglas claras y precisas”. El doctor Santiago González es especialista en comportamiento animal y es él quien le indica al papá de Archie a como tratarlo.

Archie es atendido por el doctor Ricardo y lo está controlando porque tiene una dificultad para hacer pis desde hace un tiempo. “Me dió un tratamiento con medicación y dieta especial y fui sorprendido con una golosona por el buen comportamiento que he tenido y la verdad que me quedé sin maullidos”.

Por último este gato negro aclara que es “la segunda vez que vengo y ando mucho mejor y agradezco produndamente al doc por entenderme y atenderme respetuosamente”.