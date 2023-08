Este fin de semana llega un nueva Feria del Libro Paraná Lee

Desde el 18 al 21 de agosto en Sala Mayo de Paraná arranca la nueva Feria del Libro Paraná Lee con la presencia de reconocidos autores como Juan Sasturian, Dolores Reyes y Fabián Casas. Con un día destinado a la escuelas, actividades para las infancias y talleres literarios la feria convoca a mas de 100 editoriales de todo el país.

Adán Bahl, intendente de Paraná dijo a los medios: “Esta feria no es una acción aislada. Responde a un modelo de ciudad en el que muchos paranaenses estamos trabajando. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que, a pesas de todo nuestro potencial, Entre Ríos no podía tener una gran Capital de Provincia. Demostramos que eso no es cierto. Que tenemos todo lo necesario. Y que lo único que faltaba era la decisión política y trabajo”, dijo.

El evento que se realizará en la costanera de Paraná este fin de semana largo está incluido en “eventos de calidad” informó el Municipio de Paraná y Bahl al respecto digo: “Paraná era una ciudad donde todos queríamos irnos cada vez que llegaba el fin de semana porque no había propuestas. Hoy somos uno de los destinos mas elegidos por los argentinos”, señaló Bahl.

Este año la edición de la Feria del Libro Paraná Lee reunirá a mas de 100 editoriales de todo el país y será sede de talleres de poesía, textos dramáticos, podcast y variadas actividades pensadas para las infancias.

El evento cultural les organizado por la Municipalidad de Paranña con el acompañamiento del Gobierno Provincial y Nacional.

Talleres y encuentros con los autores

Cita Mágina se denomina la serie de actividades en las que los asistentes pueden compartir encuentros con las y los autores. Habrá una sesión de dibujo con la ilustradora María Luque, un paseo por el Islote Curupí junto al poeta Laura Witer y un café con Juan Sasturian.

Entre los talleres que se llevarán adelante en el marco de la Feria están “Público y privado”, a cargo de la dramaturga y novelista Romina Paula; “Objetos sobre la mesa”, con la poeta Laura Wittner y de podcast, de la mano de Cira Monge.

El viernes será el turno de las escuelas de manera exclusiva con la presencia del Bibliomovil del Congreso de la Nación. El Bliomóvil es un omnibus de doble altura con diez computadoras provistas de juegos pedagógicos y un espacio de lectura, acondicionado como biblioteca, que cuenta con mas de 5.000 libros.

La Feria fue presentada en rueda de prensa en Sala Mayo junto al intendente Adán Bahl; el Secretario de Coordinación Estratégica, José Claret; la subsecretaria de Cutura, Carina Netto y el subsecretario de Turismo Agustíin Clavenzani junto a editores y libreros que formarán parte de la feria de este fin de semana.