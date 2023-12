Crespo: presentan una obra interpretada por personal de un centro de salud privada

En la ciudad de Crespo, este jueves a las 22 horas un grupo de teatro compuesto por empleados de la Clínica Parque presentará la obra “Tiempos que vuelven” en el Salón Colegio Sagrado Corazón. Se trata de una comedia cuyo autor y director es Favio Vides.

La entrada para al espectáculo cultural es libre y gratuita y está abierta a público de todas las edades.

La obra será protagonizada por el personal de la Clínica Parque. Foto: Portal de noticias "Desde Entre Ríos"

Cómo nace la propuesta

“Esto surge debido a que se veía la necesidad de entablar relaciones e interactuar con distintos sectores de la clínica. Por ahí tenemos distintos compañeros de distintos sectores con los que no nos conocemos, no nos cruzamos, que no sabemos que trabajan en la clínica”, contó en diálogo con el Centro Periodístico de Entre Ríos, la integrante del elenco Gisela Stieben.

En tal sentido, explicó que la propuesta artística aparece “como una idea de los sectores para hacer una actividad extra laboral donde podamos compartir un espacio, expresarnos de cierta manera y que salgan cosas lindas como esta que es una obra de teatro que empezó con un guión y que nosotros como elenco le fuimos incorporando más cosas”.

Stieben indicó que el staff de actores y actrices está constituido, además de los empleados, por miembros de la Dirección de la clínica médica y expresó que “es un grupo donde podemos compartir un montón de cosas”. “En ese momento nos olvidamos que estamos trabajando porque realmente es algo que se hace aparte de la clínica, pero también ayuda para distender un poco también dentro de lo que es el ámbito de la salud que por ahí, a veces, es tan exigente”, dijo a renglón seguido.

Asimismo, comentó que el elenco está conformado por 12 intérpretes junto al director Vides que “ya ha estado haciendo obras de teatro con Clínica Parque hace varios años y ahora pudimos tener la oportunidad de tenerlo de vuelta”. En sintonía, precisó que hay personal de Maestranza, Administración, Enfermería, entre otras: “es un grupo bastante dinámico -resaltó- y la verdad que la pasamos re bien”.

Sobre la obra

Respecto al contenido del espectáculo teatral llamado “Tiempos que vuelven”, la actriz adelantó que “es básicamente una comedia”. “Tenemos mucho musical, también tenemos partes de danza, canto, aparte de la actuación. Justamente como dice este título hay partes donde tenemos saltos en el tiempo, tenemos un recuerdo, hay cambios de vestuario”, señaló.

“La verdad que es bastante lindo lo que pudimos lograr con este grupo, así que estamos muy ansiosos de mostrarlo y que de que puedan ver lo que llegamos a hacer”, afirmó Stieben.

En sintonía, remarcó que “la mayoría es comedia con partes de música, pero hay partes donde sí se tocará un poquito la emotividad”.