El municipio de Concepción del Uruguay encabezado por el intendente Martín Oliva lanzó 2 programas que promueven la investigación científica en las universidades radicadas en la ciudad y en las escuelas. Con una inversión de 2 millones de pesos de fondos propios del municipio el intendente Oliva dijo que “este programa de fomento a l a investigación es inédito en todo el país”. Denominados Programa de Beca de Estímulo a la Vocación Científica (BEVC-MCU) y el Fondo Para la Promoción a la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (FONIN) convoca a jóvenes de las Universidades que forman parte del Consejo Interuniversitario local: UNER, UCU, UADER y UTN. Los convenios fueron rubricados por el Presidente Municipal Martín Oliva y por los rectores, Andrés Sabella y Héctor Sauret de UNER y UCU respectivamente, la vicerrectora de UADER, Rossana Sosa Zitto; y el decano de la Facultad Regional de UTN, Martín Herlax. También son beneficiarias la Escuela Normal en su grado de educación superior no universitaria y el Instituto de Formación Docente “Dra. Carolina Tobar García”, por lo cual participaron sus rectoras, Marina Cañete y María Concepción Dunat, respectivamente.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay lanzó dos programas inéditos, que promueven la investigación científica en todos los establecimientos de educación superior y no superior de la ciudad Prensa

Esta iniciativa fue aprobada por la Ordenanza Nº 10.783, con el fin de incentivar la ciencia y la tecnología mediante 40 becas de iniciación. Uno de los objetivos de estos programas es generar investigaciones que permitan encontrar soluciones que puedan mejorar la calidad de vida de los uruguayenses mediante acciones concretas. En conjunto las propuestas prevén $2.5 millones de inversión y se inscriben dentro de un plan de gestión que tiene a la educación como pilar. En este marco, las acciones se vinculan con el Programa de Primera Infancia implementado para los más pequeños, el aporte a las escuelas públicas a través de la contribución en las boletas municipales, y la reciente creación de la Escuela Municipal de Arte y Oficios afirman desde el municipio.

Al respecto el Intendente Oliva destacó el interés por la educación: “Cuando hablamos de educación no es algo declarativo ni elitista por ser esta iniciativa universitaria en este caso. Realmente nos importa la educación desde que los chiquitos nacen hasta el nivel superior mediante acciones concretas. Nos ocupamos por las estructuras edilicias del nivel inicial de los Jardines Municipales a través del Programa de Primera Infancia de la Nación. Además, ideamos una Ordenanza por la cual otorgamos a las escuelas fondos originados en una de las Tasas municipales. Los ingresos van a las escuelas para la infraestructura que ellas necesiten”.

En relación a los dos programas lanzados, “todos los que hacemos docencia tenemos dimensión de lo que significa el fomento a la investigación. Queremos acompañar a los estudiantes en el proceso de pensar e investigar, esto promovemos con toda vehemencia desde este Municipio”.

La visión desde las universidades

El Rector de UNER, Andrés Sabella, destacó que el Municipio genera “una política activa de apoyo a la educación y a la investigación, y que tiene que ver con una mirada que trasciende el corto plazo. Esto demuestra virtudes en cuanto a la gestión de las políticas públicas, que se ubica en qué necesitará la ciudad para los próximos años”. Sabella además agregó que “Si bien en el inicio del acto se dijo que se trata de un acontecimiento inédito para la ciudad, me atrevo a decir que es un hecho muy significativo. Me permito decir que el programa es inédito para la provincia y es inédito incluso para la argentina. Ojalá otros municipios de la provincia acompañen con hechos concretos como hoy ocurre en esta ciudad” subrayó.

Por su parte, Sauret, decano de la UCU, expresó que “el estímulo para que los estudiantes tengan formación científica es un logro de una política de Estado que queremos acompañar desde la UCU”. El Decano de la UTN calificó en este acto, a los programas como “muy interesantes desde dos puntos de vista: para incentivar la investigación que hoy ya es muy importante y más importante que las investigaciones formen parte de la búsqueda de soluciones para la gente. Si podemos transferir el conocimiento a soluciones concretas”.

Por su parte desde la UADER, Sosa Zitto destacó que las iniciativas significan “reconocer la capacidad que tienen nuestros estudiantes. No es común que una ciudad tenga tantas universidades y que el Municipio apueste como acción estratégica para el desarrollo territorial. Para la Universidad y en este momento, es un apoyo invalorable contar con este tipo de programas”.

En el mismo sentido la Rectora de la Escuela Normal agradeció que el establecimiento haya sido incorporado como formador del nivel superior no universitario. “Nunca tuvimos becas para este tipo de formación, nos va a ayudar en la tríada de conocimiento, docente y estudiante, a lo cual yo le agrego el contexto, sobre todo el contexto anual de pandemia. Esperamos que nuestros estudiantes puedan valorar esto”, expresó Cañete. Desde el Instituto Tobar García la Rectora también agradeció esta incorporación, “un hecho realmente histórico. Estamos convencidos de que es una oportunidad única para nuestro Instituto. La investigación nos permite diseñar acciones estratégicas sobre problemas actuales y es también un acto de fascinación, así que estamos convencidos de que esto es un puente para que nuestros estudiantes comiencen con la investigación”.

Finalmente, el Decano de UTN, ingeniero Martín Hérlax rescató que “a parte de la reflexión histórica, ya que nosotros también, alcanzamos en nuestra Facultad los 50 años, el año pasado, hay que resaltar en la decisión que se tomó para llevar adelante este proyecto, que da el margen de lo que necesita Concepción del Uruguay ante esta riqueza universitaria que posee y, resaltar también el aprovechamiento desde el Municipio, implementando estos proyectos, que no es ni más, ni menos, que el aprovechamiento de la educación, para tratar de resolver los inconvenientes que se plantean desde el ámbito universitario. Si la educación no representa la transferencia de conocimientos para un mejoramiento de la calidad humana de lo ciudadanos, deja de tener importancia, esto hay que tenerlo en cuenta no solo desde un municipio, sino desde el acto cotidiano que tenemos quienes somos responsables de las instituciones educativas. Este programa se presenta en una muy dura pandemia, por lo tanto resaltamos este acompañamiento para que entre todos podamos llevar esta situación. Actos como este nos dignifican”.

Inscripción y requisitos

La convocatoria está abierta hasta el 11 de junio y las becas tendrán inicio el 1 de julio durante 12 meses. Además de ser estudiante de alguno de los 6 establecimientos, los becarios deben tener aprobado al menos el 50% de las materias. La inscripción es íntegramente online a través de correo electrónico, encontrándose las precisiones en www.cdeluruguay.gob.ar en la sección Gobierno.