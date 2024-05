Abrazo simbólico ante la intención de la privatización del Complejo Social del Túnel Subfluvial.

El Complejo Social del Túnel Subfluvial cuenta con una capacidad de alojamiento de 60 plazas, edificios complementarios para la administración, servicio médico, servicios generales, un salón comedor con capacidad para 150 personas y áreas recreativas. Además de una sala de proyecciones. El mismo está ubicado dentro del predio del ente que las ciudades de Paraná y Santa Fe.

Francisco Padula, secretario adjunto del gremio que nuclea a los trabajadores del sector, destacó el rol social que tiene el complejo: “El complejo social es una institución intestina del Túnel, que hace varias décadas viene funcionando como parte de las políticas turísticas, sociales y culturales de ambas provincias. Y lo que surgió es que el representante de Entre Ríos manifestó la intención de privatizar el servicio de restaurante, que es algo que se le brinda gratuitamente a la gente que se aloja acá”, indicó a en su sitio digital”Ahora”.

Por su parte Jorge Padilla, ex trabajador del Túnel Subfluvial, quien manifestó: “Hace 12 años que me jubilé. Al Túnel lo conozco desde muy chico”

En cuanto al complejo social, Jorge señaló: “La función que cumplía era muy impresionante con relación a las escuelas carenciadas de las dos provincias que venían. En un principio, tenía comedor, donde asistían instituciones educativas muy precarias en lo económico, que a lo mejor tenían para pagar el transporte, entonces se le daba alojamiento, la comida y conocían la capital provincial de Santa Fe y la de Entre Ríos, así como sus alrededores. También recorrían el Túnel, donde quedaban maravillados. Eran chicos del campo, quienes se veían muy complacientes en conocer lo que era esta semejante obra”.

Denuncian hostigamiento por parte de López Segura

Eduardo López Segura fue designado en enero como representante de Entre Ríos ante la Comisión Interprovincial Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos S. Begnis y afirmó que “los empleados a veces parecía que mandaban y no mandaba uno. Aparte el gobernador me dio órdenes precisas de que teníamos que achicar y achicar gastos”, dijo en su momento.

Eduardo López Segura. Foto: web

En ese sentido dijo que el complejo habitacional del Túnel tiene un gasto operativo de 39 millones de pesos mensuales y que practicamente no se usa. Es por esto que López Segura deslizó la necesidad de hacer una privatización del mismo.

Por su parte trabajadores del complejo de la parte de Entre Ríos afirman que las cifras que da no les parecen reales. “No me atrevo a hablar de cifras. López Segura la viene pifiando bastante con los números que da, no se sabe de dónde los saca, ni qué suma. Es un planteo que él lo tira juzgando el accionar de trabajadores y trabajadoras. Es una cuestión política los gastos que se han hecho y es responsabilidad de los administradores que ha tenido. No tiene nada que ver los trabajadores del ente”, sostuvo Cecilia Álvarez, secretaria general del sindicato de los trabajadores de túnel durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

También agregó que “Se está viviendo un clima muy hostil, con cierto hostigamiento hacia los trabajadores. Aunque nunca nos imaginamos esto que quiere privatizar el comedor y menos los modos”, sostuvo.

“En la primera y única reunión que mantuvo con el sindicato López Segura, instamos al diálogo, se propuso armar mesas de trabajo. Muchas propuestas que en un principio parecían estar de acuerdo y con el tiempo nos dimos cuenta que no era así. Actualmente, se da un hostigamiento de parte de sus asesores. El director por Entre Ríos tiene 7 asesores”, afirmó Álvarez.