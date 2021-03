El municipio de Oberá comenzó a sumar casos de personas, en este caso de jóvenes, reinfectados con el virus de COVID-19. Según los primeros indicios en esta oportunidad a diferencia del primer contagio todos cursan la enfermedad con síntomas. En uno de los casos requirió internación.

En ese sentido el encargado de dar la información fue el director del Hospital Samic de Oberá, Héctor González. «Tuvimos pacientes reinfectados que en su momento, meses atrás, se hicieron hisopados por haber sido contactos estrechos de casos positivos, aunque sin haber presentado síntomas, dando resultado positivo; y ahora, como desarrollaron síntomas se volvieron a hisopar y nuevamente son positivos”, contó.

En esa línea alertó a la población sobre la necesidad de no bajar los brazos y cumplir con los protocolos sanitarios establecidos. “Muchas personas creen que porque se infectaron una vez o tuvieron la enfermedad, no la van a tener de vuelta y no es así. Los cuidados deben seguir y de manera más rigurosa”, dijo y agregó que “porque el que tuvo la enfermedad puede volver a contagiar a otras personas y ser asintomático también”, explicó.

Sobre los casos detectados de recontagio mencionó que: “los casos fueron personas jóvenes que desarrollaron una sintomatología que, en un caso recibió internación y las otras se mantuvieron aisladas en sus casas”, explicó.

Además aclaró que “hay personas que desarrollan una inmunidad que podría ser por seis u ocho meses, no se sabe y otras no la desarrollan por tanto tiempo y se pueden reinfectar”, detalló González.

Fuente: Oberainside