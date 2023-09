Detuvieron a un hombre acusado de abusar de su hija de diez años en Jardín América

La denunciante María B. E. (27) acusó al padre de la niña ya que según el testimonio de la menor, Gabriel S.L. (30), su padre, la abusaba desde que tenía siete años. Por otro lado, los abusos se daban cuando, durante los fines de semana, la niña visitaba la casa del padre, quien esperaba a que estén solos y allí aprovechaba para llevarla a su habitación donde cometía los abusos.

Además de la denuncia solicitó la medida de prohibición de acercamiento y contacto del ciudadano con la niña. El acusado fue detenido durante este viernes.

Hay que destacar que la situación fue conocida por la madre luego de una llamada que le hicieron desde el establecimiento educativo al que concurre la niña en el centro de la ciudad, donde un grupo de docentes tomó cartas en el asunto al obtener información concreta sobre los hechos.

En este sentido, la maestra, la vicedirectora y la directora se reunieron con la madre, una amiguita de la niña y con la niña, que debió superar su miedo por las amenazas recibidas y finalmente contó lo sucedido. Las amenazas de parte del padre de que si lo decía él iba a ir preso y ellas no iban a tener los recursos económicos que él les proveía hizo que la nena no cuente por tres años lo que le sucedía. A cambio de no decirlo la niña le pedía a su padre que nunca le haga “lo mismo” a su hermana más chica, según consta en la denuncia.

Luego de escucharla, la niña fue informada de que se iba a hacer una denuncia, que iba a tener que hablar con una psicóloga y los demás pasos a seguir en estos casos. Ante esta situación, la niña mostró una muy buena predisposición, ratificó todo lo que relató y solamente pidió que su padre no se le volviera a acercar.