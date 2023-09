Grave denuncia en San Javier: anciana aseguró que fue abusada tras sufrir un robo en su vivienda.

Una denuncia de una mujer de 90 años ha dejado conmocionada a la comunidad de San Javier. De acuerdo a su relato a la policía, el pasado domingo fue víctima de un robo y posteriormente de un abuso sexual por parte de un vecino, el cual se encuentra detenido.

Según información de la Policía de Misiones, un hombre de 51 años, identificado como Carlos D., quien vive a tan solo tres cuadras del domicilio de la presunta víctima, se encuentra actualmente bajo sospecha. De acuerdo al testimonio de la mujer, el presunto agresor habría filmado el ataque con un teléfono celular.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, la anciana ha relatado que no puede recordar el momento exacto en que el atacante irrumpió en su hogar. No obstante, aseguró que el intruso sustrajo la suma de 29 mil pesos de un armario y, al no encontrar más dinero, habría perpetrado un acto de abuso sexual en contra de la mujer.

Se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del sospechoso, durante el cual se incautó su teléfono móvil como evidencia crucial en el caso. Actualmente, el acusado permanece alojado en la Comisaría de San Javier.

La víctima fue sometida a un examen médico forense quien diagnosticó que “no presenta lesiones visibles al momento del examen”. La detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 5, secretaría 1 de Alem.