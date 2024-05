Ataque mortal de pitbulls en Campo Viera: imputaron por homicidio culposo al presunto dueño de los perros.

El juez de Instrucción 2 de esta ciudad, Horacio Alarcón, imputó por “homicidio culposo” al presunto propietario de dos perros de raza pitbull que atacaron y mataron a un expolicía en el barrio 5 Bocas de Campo Viera. El imputado se abstuvo de declarar y continuará en libertad supeditado a la causa, según informaron fuentes judiciales.

El trágico suceso tuvo lugar la mañana del miércoles 3 de abril, cuando Hipólito de Jesús Duarte, suboficial retirado de la Policía de Misiones de 64 años, fue brutalmente atacado por los dos pitbulls mientras caminaba por un sendero de tierra.

Los agentes que acudieron al lugar se encontraron con el cuerpo sin vida de Duarte, aún siendo mordido por los canes. Al intentar intervenir, los policías también fueron atacados y se vieron obligados a abatir a uno de los perros, mientras que el otro huyó herido.

No obstante, el segundo perro, una hembra, se dio a la fuga lo que representó un peligro inminente. Los efectivos la rastrearon hasta la casa de su supuesto dueño, un hombre de 30 años, quien quedó notificado por homicidio culposo y permanece en libertad bajo investigación judicial. Por orden del juez Alarcón, se dispuso la autopsia de la víctima.

“Los perros estaban enajenados, cuando llegó la comisión policial no dejaban a los efectivos bajar del móvil”, relató Raúl David Maslowski, director de Seguridad de la Policía de Misiones. Según Maslowski, los perros no solían andar sueltos y se presume que escaparon durante un descuido.

Declaraciones y situación legal del imputado

Rafael Nuñez, abogado del acusado, declaró que su cliente no es el propietario de los perros y que la imputación se basa en el testimonio de un vecino que no pudo confirmar la pertenencia de los animales. “Los elementos probatorios en el expediente no determinan con claridad a quién le pertenecen los perros. Todo es materia de investigación y no hay pruebas determinantes que aseguren que mi cliente es el dueño”, afirmó Nuñez.

Actualmente, la perra herida se encuentra en un canil bajo cuidados en una veterinaria de Oberá. La investigación continúa mientras las autoridades intentan esclarecer los detalles de este lamentable hecho.