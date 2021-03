El martes se confirmó la muerte de Bautista Quintriqueo, el femicida que una semana atrás había asesinado a su expareja Guadalupe Curual en pleno centro de Villa La Angostura. Producto de esta noticia, el Fiscal de la causa comunicó que se realizará una autopsia y se investigará las circunstancias en las que el hombre de 32 años de autolesionó en el hospital mientras estaba bajo custodia policial.

El agresor era expareja de Guadalupe y había sido denunciado anteriormente. laangosturadigital

Adrián Di Lello pidió el martes pidió que se investigue si las personas encargadas de custodiar a Quintriqueo, en una primera instancia, en el hospital de Villa La Angostura, tuvieron alguna responsabilidad. Vale recordar que el femicida intentó quitarse la vida en dos oportunidades: una antes de ser detenido y la segunda ya internado al utilizar un cable que había en la habitación; esto complicó su cuadro e impulsó el traslado a San Martín de los Andes para ser atendido en un hospital de mayor complejidad: seis días después murió.

A una semana del femicidio de Guadalupe: Villa La Angostura de negro

A siete días del crimen que conmocionó a la ciudad, vestidos de negro y acompañados con velas y pancartas se pidió Justicia por la muerte de Curual, cientos de personas marcharon por la avenida principal de la ciudad hacia la Comisaría. En el lugar encendieron velas, colocaron pancartas en el lugar y realizaron alguna inscripciones en las paredes, detalla Diario Andino.

Multitudinaria marcha a una semana del femicidio de Guadalupe Curual. Diario Andino

En medio de la marcha, una mujer pidió ayuda ya que su ex había violado la restricción perimetral y las manifestantes la acompañaron ante la policía a que radicara la denuncia. Luego la marcha terminó en la Plaza San Martín, lugar en el que el femicida mató a Guadalupe: realizaron un minuto de silencio y un ronda entre todas las mujeres en este difícil contexto: en argentina asesinan a una mujer cada 29 horas.

Tras la muerte de Quintriqueo ¿en qué quedó la causa?

El fiscal Di Liello aseguró a Diario Andino que “la fiscalia ya tiene resuelto el caso. Estamos trabajando en los detalles”. La hipótesis que sostienen es que el femicida ya tenía decidido matar a Guadalupe y no fue un “impulso” del momento: el hostigamiento y la violencia en contra de su ex y madre de su hija de un año no paró desde que la relación se terminó en julio del 2020, fecha en la que la joven de 20 años realizó la primera denuncia.

Cuando el femicida se enteró que Guadalupe estaba manteniendo una relación con el policía Roberto Yvenes la situación se agravó. El día del crimen, la joven se había ido a Villa Traful junto a la pequeña y su pareja para disfrutar de su franco; al regresar pasaron por el cajero del BPN y allí fue donde se encontraron con Quintriqueo que estaba con un cuchillo de 25 centímetros en su mano, por lo que el hombre tenía la intención de cometer el crimen.

Al mismo tiempo, testigos confirmaron que el femicida había anunciado el fatal desenlace horas antes y fue Lucía, la amiga que vivía con Guadalupe, la que aseguró que el hombre la “estaba buscando” para matarla y le recomendó no estar junto a ella. Ante esta situación, dio aviso a su amiga para que tuviera cuidado pero no fue suficientes.

La familia de Guadalupe Curual demandará a los funcionarios que intervinieron en su caso. Diario Andino

Por su parte la familia de Guadalupe comunicó que irá “contra los funcionarios que no actuaron” para evitar el femicidio ya que a pesar de las denuncias y notificaciones de incumplimiento que realizó la víctima, esta información jamás fue elevada a la Fiscalía para que se le formularan cargos en contra de Quintriqueo.

“Estas dos muertes son completamente endilgables a la mala administración de justicia, hubo falta de servicio público de justicia. El camino no se cierra, la causa penal se extinguirá por la muerte, pero esto no va a quedar impune y va a responder el Estado, que el juez que pretenda renunciar y quizás alguna otra persona”, detalló el abogado de Marcelo Hertzriken Velazco.