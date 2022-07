Este jueves Ariel Rivero, intendente de Campo Grande, realizó un corte en medio de la ruta por el mal estado en la que se encuentra. El funcionario pidió que las autoridades provinciales y nacionales lo escuchen porque su pueblo pide “agua, salud y una ruta nueva”.

Rivero dijo que se sintió obligado a llevar a cabo la protesta ante la falta de respuestas del gobierno tanto provincial como nacional. “Yo sé que molesta. Nosotros no somos de tomar este tipo de medidas. Pero hay mucha impotencia”, atestiguó.

Aunque no le guste en absoluto esta medida que tuvo que tomar, Rivero contó en LMCipolletti que viene “del mundo del trabajo”, y todo esto le duele. “Nos duele muchísimo, y le pedimos disculpas a la gente. Pero lo cierto es que yo tengo que defender los intereses de mi pueblo, y mi pueblo me pide agua, salud, una ruta nueva, nada que no se pueda hacer”, declaró el intendente.

El miércoles pasado dos vehículos chocaron al intentar esquivar un pozo gigante en la ruta, hubo personas heridas y esto indignó a Rivero porque el estado que presenta el asfalto puede provocar la muerte de varios ciudadanos.

El estado de la ruta de Campo Grande. Foto: LMNeuquén

Cansado de los accidentes que ocurren en la localidad, el intendente fue líder de la manifestación que comenzó a las 6 de la mañana de este jueves y finalizó a las 9. Además de Rivero, participaron vecinos de Campo Grande y gente de la municipalidad de San Patricio.

A su vez, el jefe comunal se refirió a Vaca Muerta porque “todo el mundo habla” sobre el yacimiento petrolífero, pero ellos viven allí y tienen “innumerables problemas”, relató. “Esta ruta debería ser de doble vía. Por acá pasan 600 camiones todos los días hacia Vaca Muerta”, agregó.

Mucha gente va a vivir al municipio “con expectativas”, pero según el funcionario público no tienen infraestructura. “Nos merecemos un desarrollo. Necesitamos los servicios básicos para vivir”, manifestó el hombre.

Por último, el intendente volvió a hacer hincapié en la falta de asistencia del gobierno. “Yo me siento en la soledad más absoluta. Acá al lado mío no hay ningún diputado o senador nacional luchando por los intereses de la gente”, concluyó.