Una persona misteriosa jugó y tuvo la suerte de ganar el pozo de un sorteo del Quini 6, pero lo curioso es que aún no pasó a retirar su premio: tiene tiempo de hacerlo hasta el 13 de junio. Este hecho ocurrió en la Agencia 24 de Cipolletti, y Hugo Campellán, titular del local, se encuentra en la búsqueda del ganador o ganadora para darle su dinero, son aproximadamente $200.000.

En una nota con LM Neuquén comentó que: “La idea es que no se pierda el premio, porque si no aparece, nadie gana con esto. Lotería de Río Negro, la intermediaria, retira el premio y se lo chupa el Quini 6, no hay otra alternativa”. El monto puntual del premio es de $197.736,04.

Agencia 24 de Cipolletti: ganó el Quini 6 y no se presentó a buscar su premio. Foto: LM Neuquén

Sin embargo, Campellán no pierde las esperanzas de que va a aparecer el o la afortunada a buscar el dinero antes de que se cumpla el plazo de entrega el próximo lunes. “Quizás con la difusión pública algún despistado aparece”, afirmó.

Los número que salieron en la jugada 2962 del Quini 6

El premio corresponde a La Segunda del 29 de mayo. Los números de la jugada 2962 fueron: 17-32-34-35-36-45. Hugo Campellán afirma que es la primera vez que le pasa de que un ganador no se presenta a buscar su premio. Por su parte, recordó cuando en la provincia de Río Negro, un apostador ganó 6 millones de pesos y no se presentó a buscar el premio antes de que venza el plazo.