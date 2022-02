Terrible es la situación en la que se encuentra una mujer de Neuquén que perdió su casa y vive, hace dos meses, en la intemperie junto a sus dos hijos. Con una conocida solicitaron ayuda al Ministerio de Desarrollo Social, pero no obtuvieron respuesta.

La mujer vive en una chacra de Valentina Sur junto a sus dos hijos de 15 y 17 años, pero el temporal que azotó a la ciudad el pasado domingo hizo que su situación empeorara. Días antes se había contactado con una vieja conocida para pedirle ayuda, contaron desde LM Neuquén.

“Se comunicó conmigo por Facebook. Como no sabe mucho escribir, no lograba entenderla. La llamé y me contó que estaba en situación de calle y no sabía dónde estar. Estaba muy mal anímicamente. Había sido golpeada por gente de la calle también”, dijo su conocida y delegada del Polo Obrero, Eli Cayun, en diálogo con LU5.

La mujer vive en un pozo con sus dos hijos luego de que vendieran su casa sin su consentimiento. Foto: LM Neuquén

“Nosotros la estábamos asistiendo con comida y abrigo. A veces se quedaba en casa o en la casa de otra compañera. Se quedó en la calle porque le vendieron su casa sin su consentimiento”, relató Cayun. La mujer, de nombre Lorena, permanece en la chacra de Valentina Sur, cerca del puente, junto a un canal de riego. Había sido expulsada por el propietario, pero regresó porque no tienen otro lugar.

Tras el terrible temporal de la semana pasada donde cayeron unos 35 milímetros de agua, Cayun se acercó a la chacra donde estaba Lorena para ver si necesitaba ayuda. “Nos preocupó porque no había aparecido. El pozo donde está viviendo estaba lleno de agua. Estaba toda mojada, perdió lo que le habían dado. La situación de ella es horrible”, dijo la mujer.

Cayun explicó que solicitaron la intervención del Ministerio de Desarrollo Social, pero no hubo respuesta inmediata. Esperan que la próxima semana pueda tener una entrevista para conseguir un alquiler.

“Necesita tener una solución urgente. Hoy la tenemos en mi casa. La hemos asistido con ropa, abrigo y comida. Más que mobiliario, que no sabría dónde tenerlo, necesita un lugar para poder estar con sus hijos, al menos hasta que se la asista desde el Estado”, finalizó Cayun.

Y agregó que aquellas personas que quieran ayudar a la familia pueden comunicarse al 2995 52-0639.