Durante la semana pasada en varias universidades los estudiantes tuvieron su instancia de exámenes finales. Para este momento, Bárbara Giancarelli repasa y estudia hablándole a su perrito Ulises. “Son la mejor compañía para todo momento”, indicó a Vía Mendoza la dueña del canino.

La pareja de la joven los capturó mientras estaba estudiando con Ulises y subieron el video a Tik Tok. El video alcanzó en pocos días más de 40 mil reproducciones, donde se puede observar cómo Barbi explica los contenidos que le evaluarán a su mascota y él escucha atentamente hasta que en un momento comienza a bostezar y ella comenta “tan aburrida está la clase”.

“Los comentarios han sido todos positivos, los consumidores de esta red social demostraron cariño y ternura ante la escena”, señaló la dueña de Ulises.

Los comentarios que se destacan de la publicación son: “Él pensando a qué hora será el recreo porque tiene hambre”, “El perro: Parece que esta persona está diciendo algo muy importante. Ojalá estuviera prestando atención”, entre otros haciendo alusión a Ulises.

La historia de Ulises

Durante el 2018, su dueña Bárbara estaba dando clases en una escuela de El Algarrobal, departamento de Las Heras. Cuando salió del establecimiento se encontró con el canino y vio que tenía una herida profunda y ancha en su cuello. “Lo primero que pensé fue no puedo no hacer nada y me lo llevé”, indicó.

El perrito, en ese momento, se encontraba desnutrido, sucio y con pulgas. “Mientras íbamos en el auto me apoyó su cabeza durante todo el viaje a la veterinaria. Lo tomé como si me estuviera agradeciendo”, contó.

Ulises, el perro tik toker. Foto de la dueña

Después de ir a la veterinaria, Barbara se encargó de seguir las instrucciones que los profesionales le habían dado. La madre de la joven lo bautizó como Ulises. “Me lo llevé con la idea de darle transito por un tiempo, pero me terminé enamorando”, concluyó.

Actualmente, Ulises sale de vacaciones con su dueña, anda en auto con su respectivo cinturón, juega, duerme con su dueña y en es el mejor compañero de estudio de la joven.