Un reto se ha hecho tendencia en las últimos días. Se trata de analizar si dentro del polvo de cocoa de la marca Nesquik hay gusanos o no.

Las imágenes en donde varios usuarios han hecho la prueba han inundado Tik Tok, generando así dudas entre quienes consumen el producto. Pero, ¿Es real que el famoso producto trae gusanos?

La prueba para descubrirlo es muy fácil, solo necesitas un bowl, un colador y un poco de agua. Pasas el polvo de cocoa por el colador y al restante que queda se le agrega agua para ver si se derrite el polvo o si hay gusanos ahí.

Según expresaron diversos ingenieros en alimentos de distintos países, el Nesquik no contiene gusanos cuando sale empaquetado de la fábrica de producción, por lo que el producto como tal no se comercializa con gusanos al momento de llegar a las tiendas. Así que si compras una bolsa de Nesquik para hacer el reto, lo más probable es que no encuentres estos pequeños animales en la cocoa.

¿Son reales los videos donde se ven los gusanos?

Es posible que sí lo sean. Pero te explicamos el por qué. Todo se trataría del manejo que cada persona le da en su casa al producto. Lo más probable es que lo que vemos no sean gusanos sino larvas de moscas.

Ahora la pregunta sería ¿cómo llegaron a colocar huevos estos animales en el chocolate? Lo más probable es que las moscas lograron acceder al contenedor en donde se almacena el Nesquik y que dicho producto se encontraba mal tapado o sellado.

Recordemos que las moscas y demás insectos tienden a depositar sus huevos en alimentos ricos en azúcar, por lo que el Nesquik termina siendo un lugar ideal para estos pequeños insectos.