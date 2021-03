“Y vos, ¿por qué estás soltero/a?”, es una pregunta que resuena en casamientos, reuniones familiares y hasta en muchas citas. ¿Halago o impertinencia? La respuesta de este hombre que se hizo viral y los fundamentos provienen de la ciencia.

Un usuario de Twitter desató el debate con un simple comentario sobre el tema de la soltería. El joven publicó un tuit donde planteaba que la pregunta “por qué estás soltero” no es un cumplido, sino que “retuerce un cuchillo”. Su posteo obtuvo más de 105.000 me gusta y 31.000 retweets.

“Realmente odio la pregunta ‘¿por qué estás soltero?’. Porque retuerce un cuchillo. No puedo explicar por qué no he podido hacer una conexión romántica exitosa en años y aunque esa pregunta se enmarca como un cumplido, realmente no lo es”, afirmó Joe.

(Foto: Ilustrativa web)

El joven desató una cadena de respuestas donde los tuiteros se sumaron a su reflexión y encontró un montón de seguidores que piensan como él. Que, además de apoyarlo, se abrieron a contar otro tipo de preguntas que molestan, como “por qué no tienes hijos” o si eres el/la próximo a casarte.

Pero, ¿qué se debe responder ante esa pregunta sobre la soltería? Si bien los motivos para estar solteros son tan diversos como los tipos de personalidades, diferentes estudios dan razones infalibles por las cuales uno podría elegir no estar en pareja y pueden convertirse en una respuesta fundamentada científicamente.

Dormir mejor

Según un relevamiento en 600 personas, la organización The Better Sleep Council demostró que los solteros duermen mejor que los casados, lo que les permite tener más salud y vitalidad. Los movimientos del otro, los ronquidos y las peleas por las sábanas son algunas de las principales causas de esta diferencia.

Aseguran que dormir más fortalece el sistema inmunológico (Foto: imagen ilustrativa/web)

Estado físico

La Social Science and Medicine comparó los índices de masa corporal de aproximadamente 4.500 personas en nueve países europeos y descubrió que las personas solteras tenían, en promedio, un IMC más bajo que los casados. En promedio, las parejas casadas pesaban aproximadamente 2,3 kgs más.

Sedentarismo

Según otro estudio realizado a más de 13.000 hombres y mujeres, un grupo de investigadores logró asociar el estado civil al sedentarismo. El revelamiento demostró que aquellos que no estaban en pareja realizaban más ejercicio físico al día. Además, las personas solteras presentaron hábitos alimenticios más saludables que las casadas o en pareja.

Foto:Web

“Es genético”

Un grupo de científicos de la Universidad de Pekín descubrieron un gen específico que podría justificar que existen personas con un ADN proclive a ser soltero. La investigación, publicada por el Daily Mail y la revista Nature, pretende demostrar que las variantes genéticas también ayudan a la formación de relaciones románticas, es decir, que existen personas con el llamado “gen de la soltería” que les da un 20% mayor de probabilidades de vivir una vida sin una pareja a su lado.