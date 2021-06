Tener una autoestima alta es una virtud que no todas las personas pueden desarrollar. Mientras que cierto tipo de personalidades prefieren no exponerse y no se aceptan tal como son, en la vereda de enfrente están los que se aman.

Ya sea de manera física o por las decisiones que toman, este tipo de gente está orgullosa de quiénes son y su mayor prioridad son ellos mismos. Al parecer, la fecha de nacimiento puede determinar que seas de una forma determinada, más allá de los cambios personales que se puedan realizar.

¿Qué tiene que ver la astrología? ciertas posiciones de los astros al momento del nacimiento de alguien pueden predeterminar tener mayor o menor humildad y la forma con la que se convive con eso. De los 12 signos, cuatro de ellos presentan más inclinación al egocentrismo y la vanidad.

Leo

En el primer puesto se ubica Leo. Representado por un león, este signo significa el poder sobre "la selva", con una presencia fuerte y radiante. Las personas que nacen entre el 23 de julio y 23 de agosto, aman ser admiradas y recibir elogios. Sienten que nacieron para destacarse y hacen todo lo posible para lograrlo.

En el segundo lugar, Virgo. Las personas nacidas bajo este signo, entre el 23 de agosto al 22 de septiembre, tienden a ser perfeccionistas, no aceptan que las contradigan y creen que siempre tienen la razón.

Además, ningún desafío es imposible para ellos ya que sienten estar calificados para todas las actividades y para hacer bien las cosas. En cuanto a sus pensamientos, imposibles de hacerlos cambiar de opinión.

Virgo

La posición 4 es de Libra, que representa el equilibrio y la armonía con una simbólica balanza. Sin embargo, las personas nacidas entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre suelen ser muy demandantes de atención y afecto, aunque lo hacen de manera muy sutil y tienen muy en consideración las reacciones y sentimientos de los demás.

En el cuarto y último lugar está Tauro. Representados por el Toro, los nacidos entre el 21 de abril hasta el 22 de mayo, se presentan como personas seguras, fuertes y decididas.

Los taurinos son hedonistas y vivirán para recibir atenciones, disfrutar de regalos costosos y llevar una vida de lujo. No conciben la idea de que algo, o alguien, los moleste por lo que pueden muchas veces ignorar a su entorno y tomarse horas enteras para admirarse frente al espejo.