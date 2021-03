La mendocina Valentina Villalobos logró la medalla dorada en la categoría Junior en el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico que se realizó durante esta semana en la provincia de La Rioja.

Con una entrega como pocas la mendocina de 17 años podo sacarle una diferencia notoria a sus rivales de turno, las catamarqueñas Carolina Leiva y Helena Carreño, a quienes prácticamente duplicó en el tanteador. Cabe destacar que el certamen contó con la participación de las mejores patinadoras del país.

Villalobos, oriunda de Gaymallén, habló con Sitio Andino, y dio detalles del logro que tanto luchó por conseguir en medio de la pandemia de coronavirus. “Estuvo re lindo. Después de haber estado sin competir tanto tiempo en un Nacional y también de los problemas ocasionados por la pandemia fue bueno viajar y poder conseguir este logro”, y recalcó que “Le quiero agradecer a mi familia y a todas mis compañeras”.

En cuanto a los objetivos que se aproximan y cómo se prepara para enfrentarlos, la deportista expresó: “En agosto se viene el Sudamericano que se hace en San Juan y por eso ahora estoy trabajando en la revisión técnica para que me seleccionen y poder estar allí. Me he esforzado mucho para llegar a donde estoy ahora”, dijo. Y añadió: “El entrenamiento es de varios días a la semana en el Club Atlético Argentino, yo en lo personal mi parte física la trabajo cuando practico handball”.

Por último, Valentina Villalobos hizo referencia a cómo se sostiene en el patinaje artístico: “Hacemos sorteos y todo viene del esfuerzo de mis papás y la familia que me ayudan, no tengo ningún spónsor”, señaló. Y cerró: “Creo que no hay apoyo económico hacia este deporte y por eso es muy complejo mantenerse activos”. Fuente Sitio Andino