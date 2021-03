En Córdoba, se llevó a cabo el Open Nacional de Clubes de Patín Artístico y Sofía Hazeu Vizoso hizo una excelente presentación en la categoría “A Internacional Junior” donde se llevó la presea dorada.

“Es una satisfacción enorme no solamente por el hecho de haber quedado en el primer puesto y haber traído el oro a casa, es mucho más que eso, porque representa todo el trabajo duro y el sacrificio que hago todos los días, tanto mi equipo como yo. Es saber que estamos haciendo bien las cosas, porque las coreografías presentadas en Córdoba fueron excelentes, y si bien hay todavía mucho por mejorar, estoy muy feliz. Es mi primera medalla en la categoría y creo que es una de las mejores maneras de empezar el año”, expresó Sofi.

Hace un año la pandemia terminó con los planes en la vida de todos y especialmente en la de los deportistas que ya habían planeado su año de competencias y torneos. En el caso de Sofía fue el mejor regreso a la actividad, por haber comenzado tan gratamente.

“Diría que fue mágico. Hace mucho tiempo que no competía por la situación actual y ver al público, a los jueces, mi mamá y mis entrenadores, alentándome desde sus lugares, poder mostrarle a esas personas lo que hago y transmitirles todo lo que me pasa adentro cuando patino, es una experiencia inolvidable y se sintió como volver al volver a mi normalidad”, dijo.

Sofía nació en Figueres, España, pero vivió hasta los tres años en los Países Bajos, ya que su familia paterna es holandesa. Decidieron venir a Tucumán por tener familia de su madre en la provincia. A partir de esa corta edad comenzó su gran pasión.

“Empecé a patinar a los tres años, pero luego de unos meses lo dejé hasta los 9 o 10 años cuando vi una presentación de patinaje y decidí intentar, nuevamente. No pasó mucho tiempo y ya me encontraba compitiendo en mi primer regional y de a poco empezó a tener más peso en mi vida y cada día me gustaba más. Patinar es un viaje de ida, un estilo de vida”, confesó.

Este interés también llegó a la vida de Sofi por tener una referente cercana y muy importante. “Esto surgió también gracias a mi tía Mili Vizoso. Verla patinar me pone la piel de gallina y de alguna manera siempre va a ser mi ejemplo a seguir y una de mis inspiraciones”, contó orgullosa.

Sofía, que en Agosto cumplirá los 18 años, lleva una hermosa carrera y, por supuesto, la acompañan su familia y un gran equipo que está pendiente de sus actuaciones, para que deje todo en la pista.

“Mis padres son mi mayor soporte, me apoyan en todo lo que hago y siempre están alentándome para darlo todo y disfrutar, por sobre todas las cosas. Sin ellos, nada de mi carrera deportiva sería posible”, comentó emocionada.

Equipo profesional

• Miguel Ángel Grima - Mariano Morello (Técnicos)

“Son con quienes entreno todos los días. Me enseñaron a no rendirme y a superar cada obstáculo, siempre creyeron en mi y en los proyectos que podíamos cumplir”.

• Ivana Nouet (Coreógrafa)

“Es una maravillosa patinadora y persona. Junto a ella viajé a este último torneo y tuve la suerte de tenerla asistiéndome en pista, junto a Miguel (Grima)”.

• Fabiana Buquete (Preparadora Física)

“Empecé a trabajar con ella este año con clases virtuales porque es de Buenos Aires y tuve el gusto de conocerla hace poco y es un amor con sus alumnos”.

• Santiago Huaier - Agustín Carrasco (Boxeo)

“Ellos me enseñaron lo que es la disciplina y la perseverancia”.

• Estela Erman (Maestra de ballet)

“También de Buenos Aires, ella creó un método aplicado al patinaje artístico y me da las bases de la danza y todo tipo de técnicas para mejorar la calidad y el nivel del patín. Voy a estar siempre agradecida por todo lo que hace por mi y por su manera de acompañarme a la distancia. Existe un antes y un después en mi manera de patinar desde que ella llegó a mi vida”.

• Alejandro Fernández (Psicólogo Deportivo)

“Es quien me ayuda a controlar los nervios, colocar objetivos, preparar mi mente ante cualquier circunstancia y tomar las situaciones difíciles como desafíos”.

• Nicolás López (Nutricionista)

“Es quien cuida a mi cuerpo para mantenerlo con la suficiente energía y nutrientes en mi alimentación”.

Ni bien llegó de Córdoba, Sofía ya puso su mente en el Torneo Nacional de La Rioja, que ya comenzó y en el Panamericano, en Guayaquil, con la Selección Nacional, que se llevará a cabo en Abril.

“Al día siguiente de que volvimos del torneo Open Nacional ya nos encontrábamos corrigiendo estrategias para juntar más puntaje con las coreografías. Continúo entrenando con intensidad para llegar en el mejor estado posible a la próxima instancia”, añadió.

La joven patinadora tiene como pasatiempo la lectura y se inclina por la fantasía y ciencia ficción, es fanática de las películas de Marvel, le gusta dibujar, tocar el piano y aprender nuevos idiomas.

Cómo vemos, ella ocupa su tiempo en diversas actividades pero no está ajena a cómo está la disciplina que ama, a nivel institucional y opinó que “cada vez se apuesta más al deporte, la Federación de a poco empieza a apoyar a más deportistas como yo que buscan crecer. Hasta hace poco, en el norte éramos sólo dos atletas que practicábamos la modalidad inline pero ahora se sumaron dos chicas del club Catán y próximamente vamos a ser muchos más”, anheló.

Sofi es un ejemplo de constancia, abre su corazón cuando habla del patinaje y trabaja responsablemente para dar lo mejor de si misma en la pista, sea cual sea el resultado. Más allá de su corta edad, ella tiene metas claras y cuando las menciona, lo hace muy convincente.

“Tengo dos grandes sueños: El primero es conseguir un podio mundial y poder darlo todo a nivel profesional. Y mi segundo gran objetivo es poder inspirar a la gente a no rendirse. Mostrar que lo imposible es posible, con sacrificio, ganas, pero sobre todo con amor y garra y que nunca es tarde para empezar a amar al deporte, ya que los límites sólo existen en la mente”, finalizó.