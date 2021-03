Una joven de 23 años denunció que fue violada en manada por tres hombres en la localidad de Burruyacú. Andrea, dijo en su denuncia que el ataque se produjo durante la madrugada del domingo. Uno de los acusados la invitó a salir y fueron a tomar una cervezas a un bar ubicado frente a la plaza principal de la ciudad. Luego, decidieron irse a la casa de otro joven, donde se realizaba la fiesta clandestina.

La joven contó que estaba alcoholizada y decidió acostarse en una habitación porque se sentía mal y fue allí cuando el hombre con el que había ido a la fiesta entró y abusó de ella sin su consentimiento y luego hicieron lo mismo los otros dos hombres aprovechando su estado de indefensión.

“Fui atacada por tres esa noche, era domingo. Me golpearon”, dijo la joven en una entrevista en TN.

“Yo salía con uno de los chicos y él me invitó junto a uno de los dueños del bar. Me dice que uno de sus primos iba a hacer una fiesta clandestina. A la hora del hecho ya no había casi nadie, ya había terminado la fiesta. Fue alrededor de las 8. Ahí es cuando pido ir a una habitación porque me sentía mal. Me acompañó Benjamín y los otros dos los siguieron”, recordó la víctima del brutal hecho.

Cuando regresó a su casa comentó que, “cuando entré, mi mamá todavía no estaba. Me bañé para que ella no se diera cuenta. No quería contar nada hasta que ellos mismos lo salieron a divulgar y una prima mía se enteró”.

“Ellos hacían bromas sobre lo que había pasado. Lo contaban entre sus amigos y como acá casi todos nos conocemos, uno le cuenta al otro y se va divulgando todo”, aseguró.

Este domingo familiares, vecinos y amigos de la víctima realizaron una marcha para exigir justicia en la plaza principal del pueblo.

Por el hecho, la fiscal María del Carmen Reuter solicitó la detención de Aranda, Décima y Padilla y los tres están con prisión preventiva.

“David Padilla, actualmente funcionario del Gobierno de la Provincia de Tucumán, se desempeña como coordinador de Comunas Rurales Sección Este. La familia Padilla fue la que a través de la ciudadana Julieta Galván ofreció departamento, vehículos, dinero e incluso el pago de una psicóloga a mi defendida”, dijo a TN el abogado Gustavo Morales, quien además contó que antes de ser apresados los “los imputados estaban preparando su fuga hacia Rosario”.