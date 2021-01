Con apenas cinco años tuvo que enfrentar un cáncer en sistema linfático (linfoma de Hodgkin) que logró superar gracias a la quimioterapia y radioterapia. Siete años después, cuando pensaba que la enfermedad había quedado en el pasado, volvió a afectar su salud y su vida. Hoy, con 13 años, Diana Chimino atraviesa la etapa final de su tratamiento y tras un parate obligado de ocho meses, volvió a hacer lo que más la apasiona: el patinaje artístico.

Tras recibir la autorización médica, la adolescente volvió a calzarse los patines para practicar junto a sus compañeras en el polideportivo del barrio Aramburu. “Es lindo volver a empezar y espero que todo sea mucho mejor”, aseguró Diana en diálogo con Diario La Provincia SJ, destacando la compañía familiar recibido durante su tratamiento y convalecencia: “Me han apoyado mucho en los momentos más difíciles, gracias a ellos estoy donde estoy. Estoy muy contenta con eso”, agregó.

Su pasión por el patinaje llegó de la mano de su familia: “Empezó porque una tía me iba a traer a patín, pero no pudo y mi abuela me llevó a una academia de danza, pero yo le dije que quería patinar así que me compraron los patines y empecé”, aseguró la patinadora que participó en competencias antes del regreso de la enfermedad con destacadas actuaciones.

El apoyo de su familia fue clave para enfrentar la enfermedad. Diario La Provincia SJ

Diana es cauta y sabe que tendrá que esperar antes de volver a las pistas de forma oficial: “Estoy esperando a ver qué pasa y sentirme más segura”, aseguró.

El camino de recuperación de la adolescente no fue fácil. Su abuela, Pilar Espinoza, detalló cómo transitó la enfermedad: “Volvieron las quimios, fueron 12 sesiones en las cuales sufrió muchísimo, estuvo con tratamiento con una psicóloga y ahora queda pendiente el tratamiento con radioterapia”.

En el medio, la pequeña y su familia sufren los escollos burocráticos de la obra social: “Llevamos dos semanas de retraso con los pagos”, afirmó Pilar, quien detalló que también tuvieron problemas con la provisión de drogas para realizar la quimioterapia, motivo que unión a su familia con otras en circunstancias similares para mejorar la calidad de vida y el acceso a la salud de chicos oncológicos.

En ese marco, el grupo de padres impulsa la sanción de una ley oncopediátrica: “Falta mucho material para los chicos oncológicos, faltan médicos, enfermeros e instalaciones. Los chicos tienen que compartir a veces la misma habitación con otro chico con otro tipo de enfermedad, con riesgo de contagio”, detalló.

Pese a ello, agradeció el apoyo recibido durante todos estos años, el cual en algunos casos llegó de forma anónima y desinteresada. “Agradecemos el aporte de toda la gente que ha estado en el momento que más lo ha necesitado en su vida. Las dos veces que se le presentó este problema ha tenido mucha ayuda, también de gente que no conocemos”, aseveró.

“Esos alientos que la gente da, que uno no conoce porque va en la vida tan apurado, cuando hay un caso así, ves que hay muchísima gente que ayuda y no podés verla y agradecerle. Pero su cariño, sus deseos y sus oraciones están presentes porque ella está sana”, reconoció Pilar, quien pudo volver a sonreír después de ver a Diana brillar en la pista, como ella siempre añoró.