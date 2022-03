Baila desde pequeña y desde ese entonces no para de formarse y crecer profesionalmente. Guiliana Pellegrino es una joven de 26 años que tiene su propio espacio de actividades físicas que inició con la idea de fundar un estudio de danza. Ubicado en el corazón de Godoy Cruz, la joven le da vida al lugar que lleva su nombre.

La pasión por la danza comenzó a los cinco años cuando inició clases de esta disciplina. Poco a poco fui creciendo e incorporando actividades relacionadas con la danza. “Siempre me apasionó mucho está disciplina y las distintas ramas artísticas que tiene”, dijo Guiliana a Vía Mendoza.

Luego de terminar los estudios secundarios la joven comenzó la carrera de Profesorado Nacional de Danzas de la cual se egresó en el 2017. Antes de egresar ya había comenzado a ejercer la profesión y notó que le gustaba dar clases.

Con la oportunidad de estudiar fuera del país, la joven viajó a España, Barcelona, para tomar un curso de capacitación en danza. Junto con su vuelta, los estudios continuaron en la provincia y algunos en Buenos Aires. Los conocimientos no solo eran sobre bailar, también incursionó en el stretching, pilates mat y reformer.

Estudio de Giuliana Pellegrino ubicado en calle San Martín de Godoy Cruz. Foto: Foto de Giuliana

En lo que comenzó a trabajar para aplicar todo lo aprendido se empezó a encender esas ganas de tener su propio estudio de danza. “Desde pequeña soñé con tener mi estudio para seguir generando espacios de aprendizaje y crecimiento artístico. La danza siempre me gusto, hice muchos años teatro y hasta el día de hoy me encanta, pero siento que nada me llena más que la danza y enseñar”, explicó la joven.

Como parte de su vocación Giuliana cree que “la danza es un arte que requiere de mucha disciplina, constancia y esfuerzo. Cómo docente priorizo que el alumno disfrute cada clase y adquiera nuevas herramientas para su propio crecimiento. En las clases podemos olvidarnos de todo lo que está pasando al rededor, solo disfrutar y compartir entre todos”, indicó.

Sobre el estudio que lleva su nombre

Con la convicción de que el proyecto iba a ser encarado a la brevedad, Giuliana comenzó con los preparativos en el 2020, con la llegada de la pandemia los planes no pudieron llevarse a acabo ese año. Con la esperanza a flor de piel la joven insistió en el 2021 y logró iniciar poco a poco con su gran proyecto profesional.

“La verdad es que tenia miedo que nos vuelvan a encerrar, pero decidí animarme y confiar en que todo iba a estar bien. Hoy estoy sumamente agradecida y feliz de estar acá, de tener mi estudio y con la posibilidad de seguir generando espacios de crecimiento y formaciones junto con todas las personas que me acompañan”, exclamó feliz.

Con mucho esfuerzo y con la colaboración de su familia, pareja y amigos la joven cumplió su sueño en la gran inauguración el 11 de septiembre del 2021. En el espacio se pueden encontrar muchos servicios y clases de distintas disciplinas como danzas contemporáneas, folklore, jazz contemporáneo, tango, salsa, teatro, cerámica, pintura, stretching, pilates, yoga. Además, hay una tienda de indumentaria de danza y deporte y cuentan con una estética dónde se realizan masajes, manicura, cosmetología, depilación, tratamientos corporales y demás.

