Silvina Luna y Floppy Tesouro estuvieron de visita el fin de semana en Mendoza y se las vio compinches luego de la tensa discusión que mantuvieron en la puerta de un bar en Buenos Aires. Además, la ex Gran Hermano parodió su video hot entre viñedos, el que se viralizó hace unos años atrás, y se lo tomó con humor.

Revista Gente organizó un evento en la provincia al que acudieron diferentes figuras del espectáculo como Mariana Genesio Peña, Fede Bal, Mariana Brey, Silvina Luna y Floppy Tesouro.

Floppy Tesouro y Silvina Luna se unieron para disfrutar de la belleza de Mendoza. Fotos: Christian Beliera y Fabián Uset.

Pero las últimas dos sorprendieron al mostrarse “buena onda” entre ellas luego de haber discutido entre ellas por Rodrigo Fernández Prieto, exmarido de la vedette y amigo de Silvina Luna, quien fue vinculada emocionalmente con el empresario.

Pero ese malentendido parece haber quedado en el pasado porque la modelos no tuvieron reparos a la hora de posar juntas frente a las cámaras y con actitud de “compinches”, ya que se conocen desde hace varios años.

Floppy Tespuro y Silvina Luna se reencontraron en Mendoza después de su discusión. Fotos: Christian Beliera y Fabián Uset.

“Buen día para Silvina Luna y Floppy Tesouro que se mostraron buena onda entre ellas”, expresaron desde Chismesdeker, la cuenta de Instagram dedicada al mundo del espectáculo que compartió la imagen.

Las mediáticas participaron del Atardecer Andino, que organizó la revista el fin de semana en Potrerillos y allí hablaron con la revista sobre su cruce en un bar que quedó registrado por una cámara.

“Limamos asperezas, aclaramos un par de cosas, pero nunca estuvimos peleadas. Está buenísimo aclararlo porque somos personas civilizadas que nos queremos. No nos habíamos visto personalmente (desde ese momento) y ahí murió el tema. Realmente nos llevamos muy bien y hoy podemos estar compartiendo y disfrutando el Atardecer Andino de Gente juntas”, afirmó Tesouro luego de la pelea.

Silvina Luna y Floppy Tessouro se mostraron muy amigas en Mendoza. Fotos: Christian Beliera y Fabián Uset.

“Se fue de vacaciones con su grupo de amigos al mismo lugar que va todos los años y yo estaba medio pachucha en medio una separación. Le dije que me dolió que haya ido igual porque es una figura pública y la gente obviamente tiene una lectura que no es la que es. Simplemente eso”, sentenció.

“Silvina me dijo que nunca me quiso lastimar y está todo aclarado. En ese momento me esperaba otra reacción, pero cada uno es como es y creo que no lo hizo con mala intención”, confirmó.

Silvina Luna recordó su video íntimo en Mendoza

En 2011, Silvina Luna vivió uno de los peores momentos de su vida cuando le robaron y filtraron un video íntimo que había grabado junto a su novio en un viñedo en la provincia de Mendoza.

“Hicimos un video para nosotros y un maleducado lo robó y lo publicó. Mi exnovio lo tenía en su computadora, y el video quedó en algún lugar del disco rígido, pero es muy difícil detectar quién pudo haber sido”, dijo algunos años después en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

La modelo se divirtió a lo grande