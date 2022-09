Quién es Manuel Caponi, el actor mendocino de Argentina 1985

Dicen que el cine tiene el poder de contar historias, de transportarnos a otros mundos, realidades o épocas. De traer a la memoria viejos recuerdos y acontecimientos que hoy cobran mas fuerza que nunca. Justas palabras para describir la nueva película argentina que se estrena hoy en el país y cosecha galardones en los festivales de cine más importantes del mundo: “Argentina, 1985″

La película que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani, no solo cuenta con el talento de estos grandes actores, sino también con un joven artista mendocino de 27 años: Manuel Caponi. “Soy de Las Heras, ahí de Mendoza donde me crie hasta los 18 años que me vine a vivir a Buenos Aires”, recuerda el joven.

Manuel Caponi, el actor mendocino de Argentina, 1985. Foto: Gentileza Manuel C

“Mi pasión por la actuación la descubrí la primera vez que salí a actuar en escena, yo venía haciendo teatro, estudiando, descubriéndome y probando cosas, pero fue cuándo actúe por primera vez con la sala llena, que sentí que mi cuerpo había entrado en una frecuencia que no iba a poder salir nunca más. Ahí en ese momento descubrí que quería ser actor el resto de mi vida”.

Si bien empezó Manuel empezó a estudiar actuación de grande, siempre recuerda que desde muy chiquito esta parte artística siempre estuvo muy presente en su vida, haciendo distintas cosas en el escenario, pero no desde la actuación.

“Recuerdo una vez, que creo que fue mi primera actuación, les hice jurar la bandera a los chicos de 4to año y lo hice como Manuel Belgrano. Ese fue mi primer acercamiento a la actuación porque me lo tome muy enserio. Fui a alquilarme el mejor traje, trate de aprenderme el texto lo mejor posible y salí a escena” recuerda el mendocino.

Manuel Caponi, el actor mendocino de Argentina, 1985. Foto: Manuel Caponi

Fue a sus 18 años cuando se mudó a Buenos Aires, por recomendación de su tío Marcos Antonio Caponi, que comenzó a meterse más en el mundo de la actuación. Si bien pasó por varias instituciones como “Timbre 4″ , el mendocino dice que su mayor formación fue en el escenario actuando en vivo: “el teatro tiene eso, quedas totalmente expuesto a la actuación y tenes que defenderte con todas tus herramientas”.

El mendocino le contó a Vía País que el casting lo vió por una publicación de Instagram, al cual mando su material al principio para luego pasar al casting presencial. Pasó un buen tiempo hasta que el joven actor recibió noticias sobre Argentina, 1985.

“Estaba en Mendoza, caminando con mi viejo por la Emilio Civit, y de golpe me llama mi representante para decirme que había quedado en la película. No podía con la alegría que tenia, se me salía el alma del cuerpo directamente”.

A quién interpreta Manuel Caponi en Argentina, 1985

Es la primera vez que el actor mendocino, debuta en la pantalla grande, y nada más que con la película que representará a la Argentina en los Premios Oscar como mejor película extranjera.

“En la película interpreto a uno de los asistentes del fiscal, una persona que existe, que se llama Lucas Palacio. Es un chico de 27 años, casado, con hijos y que necesita trabajar. Así, llega a formar parte del grupo que se encarga de investigar los crímenes de la dictadura militar, de recabar pruebas”, contó “Manu”.

Fue mucha la dedicación y preparación que el joven de 27 años llevó adelante para interpretar este personaje. “A medida que me iba metiendo en la historia, ir recorriendo paso a paso lo que significó la previa de la dictadura, la dictadura, fue muy escalofriante. Revivir esos hechos que habían quedado ahí olvidados fue muy duro, pero a su vez se hizo justicia sobre eso eso”.

“Para mi fue muy emocionante el proceso de meterme en este personaje, que es una persona real. Fue gratificante saber que se hizo justicia, le hace muy bien a la historia”, contó Manuel. La película toca cada parte sensible de una herida que quedo en la memoria de los argentinos y una historia sobre la cual se sigue escribiendo.

“Creo que es una película necesaria que nos viene a refrescar cual es el camino que no hay que tomar, al menos, que es el de la violencia ejercida por el estado. Aparece en este momento que justo quisieron matar a la vicepresidenta, un acto alejado de la democracia. Este tipo de películas es necesaria y viene a dejarnos lo que tanto repetimos: memoria, verdad y justicia”.

Argentina 1985 Foto: insta

Son muchas las expectativas sobre Argentina, 1985. La película que fue presentada en los festivales de Venecia y San Sebastián ha cosechado puros halagos y menciones que la convierten en uno de los estrenos más esperados del año.

“Mis expectativas es que la vaya a ver todo el mundo a los cines. Es una película que al verse en pantalla gigante te hace introducirte un poco mas en la historia y te hace ser parte del juicio, de este momento de la historia. Te da la sensación de estar ahí sentado compartiendo junto a estos chicos, stracere, moreno campo, el juicio”. “Es necesario tener memoria y saber lo que sucedió para que no vuelva a suceder nunca más”.

Dónde ver Argentina 1985 en Mendoza

La película es la primera producción argentina original de la plataforma Amazon Prime y compite este año por el León de Oro en el Festival de Venecia.

Se estrenó este jueves 29 de septiembre en algunos cines del país debido a un desacuerdo entre la plataforma y las salas de cine. Esta es la lista de las salas mendocinas donde se proyectará: