Luego de dos años de un cursado virtual, se espera que para el este año académico se vuelva a la presencialidad. Para ello, se está planteando el uso del pase sanitario para los alumnos de las universidades públicas.

El pase sanitario - un esquema de vacunación completo contra el coronavirus para participar de eventos masivos o actividades realizadas en espacios cerrados - comenzó a regirse desde el 1 de enero. Se trata de una recomendación por parte del gobierno de la Nación para las jurisdicciones provinciales.

Y ante el inminente comienzo de actividades en las universidades públicas, se está determinando en cada casa académica que decisiones tomar al respecto. Sucede que las facultades están llenas de aulas de pequeñas dimensiones con muchos alumnos, lo que entraría entre las categorías de los lugares donde se surge el uso del pase sanitario.

Hasta el momento, hay dos universidades nacionales que han confirmado que pedirán el Pase Sanitario a sus estudiantes para participar de clases presenciales. Ambas son de la Provincia de Buenos Aires: la Universidad de La Matanza (UNLaM) y de la Universidad de La Plata (UNLP).

Que dicen desde la UnCuyo

La situación en Mendoza con el pase sanitario es según el departamento, se implementa de acuerdo a la decisión de cada intendente de acuerdo a las necesidades sanitarias del momento, en lugar de una implementación provincial general.

Por ejemplo, en el departamento tunuyanino se pedirán al menos dos dosis contra el coronavirus para poder ser participe del Festival Nacional de la Tonada. Asimismo, no se descarta su uso para la Fiesta Nacional del Vino y la Vendimia.

Mientras tanto, desde la Universidad Nacional de Cuyo no se ha tomado una decisión en concreto sobre la exigencia del pase sanitario o no para el cursado presencial. En la última sesión del Consejo Superior, a fines de diciembre, se definió que cuando retornaran las reuniones ordinarias se trataría la exigencia, o no, del pase sanitario.

El 1 de febrero se retoman las actividades administrativas en la Universidad y será luego de esa fecha que se determinará cuando será la próxima reunión para determinar su implementación. Lo que quiere decir que aún no se sabe si la UnCuyo exigirá el pase sanitario para el cursado presencial.