El jefe de policías de Mendoza subió junto a su pareja el Aconcagua en una expedición con la Patrulla de Rescate. La compañera de Munives, Mónica Delsouc, rompió uno de los requisitos fundamentales para poder realizar este tipo de actividad y es el de tener las vacunas contra Covid-19.

La mujer incumplió la resolución 822 avalada por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SayOT). La misma establece que es obligación que todos los ingresantes para hacer travesías de ascenso o trekking largo, estar inoculados con el esquema completo, la tercer dosis incluida, antes de obtener este servicio. La última dosis debe estar colocada 21 días antes de hacer la entrada.

La excursión la realizaron a comienzos de este mes con la Patrulla de Rescate del Aconcagua. “Hace tres meses salí de un tratamiento oncológico. Y me pusieron una vacuna y como me produjo una reacción me suspendieron el esquema. Me hice un PCR antes de subir. Me parece doloroso que me llamen para hacerme este planteo y no para la causa en sí que ha sido esta expedición que me costó horrores. Esto fue humanitario”, se justificó la mujer a un medio provincial.

La Patrulla de Rescate, con la que realizaron la expedición, está conformada por efectivos policiales y depende de Seguridad. Asimismo, este organismo se maneja de manera independiente. En los viajes que realiza envía una lista al Ministerio de las personas que participarán, entre los que pueden aparecer invitados, evitando los controles de rutina.

Ante lo sucedido que no debe exceptuar casos el Diputado Provincial, José Luis Ramón, elevó un pedido de informe a Raúl Levrino, ministro de Seguridad, para que indague sobre la actuación del Jefe de la Policía. “Debemos saber qué tipo de utilización se le da a los servicios del Estado, porque no pueden ser para divertimento de algunos que se crean privilegios”, escribió este lunes por la mañana en sus redes sociales.