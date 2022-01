La Universidad Tecnológica Nacional, junto a La Matanza y La Plata anunciaron que exigirán la acreditación del pase sanitario a quienes asistan a clases presenciales. Asimismo, los tres establecimientos aseguraron que de no contar con las inmunizaciones, deberán presentar un test negativo.

“Son decisiones que tomaron las universidades de manera autónoma”, aseguraron desde el Ministerio de Educación de la Nación.

Asimismo, las tres casas de estudios advirtieron que aquellos que no cuenten con al menos dos dosis de las inmunizaciones “por alguna cuestión médica”, serán las encargadas de analizar cada situación en particular. En tanto, los no vacunados deberán presentar un “test con resultado negativo” para poder asistir a clases de forma presencial.

El modo de acreditar la vacunación depende de cada universidad. En el caso de La Matanza se informó que se deberán acreditar las dos dosis de la vacuna con, al menos, 14 días de haber recibido el segundo suero. Mientras que la certificación se realizará mediante la aplicación CuidAr o el “carnet” físico.

Por su parte, en La Plata (UNLP) esta medida ya está vigente desde noviembre de 2021. En ese momento, la casa de altos estudios requería, al menos, una dosis de las vacunas autorizadas por el Gobierno nacional. Sin embargo, adelantaron que este año se pedirá, como mínimo, las dos dosis.