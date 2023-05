Mundial Sub 20 vs. equipos locales: ¿qué les atrae más a los mendocinos?

Pasó una semana desde que comenzó el Mundial Sub 20 en Mendoza y a diferencia de la jornada inaugural, donde el Malvinas Argentinas estuvo colmado de público, el estadio no se vio con la misma convocatoria en los encuentros siguientes.

Parece que el furor mundialista se fue apaciguando y los hinchas mendocinos prefirieron acompañar a sus equipos que pelean el ascenso o a Godoy Cruz en Liga Profesional, que ir a ver a los seleccionados extranjeros.

Futbol FIFA Mundial Sub 20 Italia vs. Nigeria en el Estadio Malvinas Argentinas en la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

En Mendoza ya se disputaron ocho de los 10 programados de la ronda de grupos, ya que hoy cierran Túnez-Uruguay a las 15 (grupo E) y Corea-Gambia, a las 18 (grupo F).

Actualmente, se podría decir que los hinchas no coinciden para asistir al Mundialista y pagar el pase del estadio provincial para ver un partido de Sub 20, con camisetas que no sea la Celeste y Blancas.

Y a decir verdad, los casi 33 mil fervientes, incondicionales y fieles hinchas mendocinos prefieren acompañar a sus equipos de barrio.

Futbol FIFA Mundial Sub 20 Italia vs. Nigeria en el Estadio Malvinas Argentinas en la provincia de Mendoza. El tablero electrónico del estadio con la bandera Argentina y las Islas Malvinas Foto: José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

El Tomba en Liga Profesional, de local en el Víctor Legrotaglie

Godoy Cruz Antonio Tomba es el único equipo mendocino que juega en la máxima categoría del fútbol argentino, la Liga Profesional. Antes del Mundial, el conjunto bodeguero hacía de local en el Malvinas, cosa que ahora le es imposible por el evento internacional juvenil de la FIFA. Por lo que anfitriona en el estadio Víctor Legrotaglie (de Gimnasia).

El Club Atlético Godoy Cruz Antonio Tomba empató con el Club Tigre por la décima fecha de la Liga Profesional gracias a los goles de Hernán López Muñoz y Mateo Retegui. Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

Allí, el viernes pasado el Tomba ganó 2-0 a Gimnasia La Plata, logrando su octavo partido consecutivo sin perder y séptimo desde que asumió Daniel “Gato” Oldrá. Por lo que el empuje y motivación por seguirlo y alentarlo es más fuerte cada vez.

Se calcula que son más de 10 mil personas, entre hinchas y socios, que lo siguen y asisten a cada encuentro que juega de local y, en menor cantidad pero en buen número, de visitante.

Godoy Cruz se encuentra en el noveno puesto del torneo liguero, con 26 puntos en 17 encuentros disputados, 7 triunfos, 5 empates y 5 derrotas.

Gimnasia dentro del Reducido por el ascenso

El Lobo está en la zona A de la Primera Nacional, categoría de ascenso. El elenco mensana se alterna con el Tomba para el uso de su cancha.

Gimnasia (Mendoza) vs. San Martín (T) Estadio Víctor Antonio Legrotaglie Foto: Orlando Pelichotti

Con posibilidades de subir de categoría, porque se mantiene dentro de los seis de los 8 que clasifican al Reducido por el segundo ascenso, Gimnasia viene remontando y este viernes sacó una nueva victoria por 2-1 ante Agropecuario, el puntero del grupo.

Ahora el Lobo se encuentra a 4 unidades del líder, ya que cuenta con 25 unidades, producto de 5 triunfos, 10 empates y 2 derrotas.

Sus más de 1200 hinchas son incondicionales y se mueven, en su mayoría, para seguirlos tanto afuera como adentro de la provincia.

Sensación por la Lepra que lidera en su zona

Para estos dos equipos de la zona B, el presente es excepcional. Pocas veces se vio que dos equipos mendocinos lideraran un grupo en la Primera Nacional y con la mínima diferencia en puntos.

Futbol Primera Nacional, en el estadio Bautista Gargantini de Ciudad. La tribuna popular colmada de hinchas de Independiente Rivadavia Foto: José Gutierrez

Este sábado, Independiente Rivadavia venció a Villa Dálmine de visitante, y es el equipo de la categoría que más puntos sumó en mayo. De los últimos 18 puntos en juego el equipo mendocino se quedó con 16.

Antes, el pasado sábado 20, el elenco conducido por Alfredo Berti colmó el Bautista Gargantini y fue realmente una fiesta tras la victoria (1-0 contra Dep. Madryn).

Actualmente, la Lepra tiene más de 2414 socios y tras una fuerte campaña institucional, se presume que este número aumentó en el último mes, tras la llegada de Daniel Vila como presidente del club del Parque.

Maipú, que acecha

El Cruzado está a tan solo un punto de Independiente en la zona B. Y este domingo, desde las 15, buscará conquistar la cima frente a Aldosivi. Porque de ganar, pasa a la Lepra por 2 puntos transformándose así en el nuevo líder.

Festejo de los jugadores del deportivo Maipú tras ganar a Villa Dálmine por dos tantos contra uno por el torneo de fútbol de Primera Nacional

Maipú juega en el estadio Omar Sperdutti, con capacidad de 8000 espectadores y pocas veces dejan espacios blancos en sus tribunas.

El elenco conducido por Luis García suma 30 unidades, 9 partidos ganados, 3 empatados y 3 perdidos.

Pulseada de titanes el 3 de junio:

El próximo viernes habrá lucha de titanes en la zona B de la Primera Nacional. La Lepra y el Cruzado medirán fuerzas en el estadio Bautista Gargantini., por la fecha 17.

El encuentro se disputaría el sábado 3 de junio desde las 19:30.

Los más numerosos están en el Federal

Huracán Las Heras y el Atlético San Martín son dos de los elencos más populares de Mendoza, con hinchadas numerosas pese a competir en una categoría inferior como el Federal A.

Fútbol Federal A, Huracán Las Heras vs. Ferro de General Pico La Pampa en cancha de Huracán. Volvió el fútbol al estadio General San Martín de Hurcán Las Heras tras un año suspendido por graves incidentes Foto: José Gutierrez / Los Andes Foto: José Gutierrez

Actualmente el Globito se ubica en el cuarto lugar de la zona B, cuyo 14 puntos lo estaría clasificando para los play off. A las 16.30 juega contra Ferro en General Pico, y habría que ver cómo prosigue.

Por el momento, en Las Heras son cerca de 10 mil almas las que casa fin de semana por medio asisten a su estadio de calle Olascoaga; y si alcanzan los micros, un 50 por ciento, emprende viaje a los lugares donde juegue el elenco del ‘Cachorro’ Abaurre.

Atlético San Martín de Mendoza. Foto: Twitter

En tanto que el León del este, recién ascendido después de muchos años de ausencia, elenco que supo animar junto con el Tomba en la antigua B Nacional, pelea por ser protagonista y se ubica a mitad de table de la zona B, con 12 unidades.

Con el envión del ascenso, los Chacareros invaden cada estadio que le toca jugar. En casa, rondan los 20 mil espectadores. Hoy (16) juega de visitante contra Estudiantes de San Luis.