Tremendo presente del mendocino Isgro en Los Pumas 7s campeones: “mejor try”, dream team, récord y Paris 2024

El forward Rodrigo Isgro fue la llave de Los Pumas 7s para completar el gran presente del rugby argentino, con una clasificación para Paris 2024 y el título de campeón en Londres, tras vencer en la final a Fiji en Londres. No obstante el Mendoza Rugby no sólo fue el MVP de dicho desenlace sino que fue premiado por la World Rugby como el “mejor try” de la temporada e incluido en el dream team.

El único mendocino en este seleccionado argentino seven viene de cerrar una temporada soñada: no sólo por haber obtenido el pasaje para su segundo juego olímpico en busca de otra medalla, sino que además se consagró campeón en el Circuito Mundial en Londres, como lo hizo antes en Hamilton y Vancouver. Y como corolario fue premiado por ser el autor del “mejor try” del certamen y su nombre fue incluido en el dream team.

El wing del Mendoza Rugby una vez dijo que su apuesta es “seguir divirtiéndose y seguir soñando” porque “si no sos feliz es difícil lograr algo en cualquier aspecto de la vida”. Y el rugbier de 24 años lo sigue asiendo. Aplicando al pie de la letra su lema.

Con el mendocino Rodrigo Isgro, Los Pumas 7s campeones en el Wolrd Rugby Series 2023 Foto: Redes Sociales

Después del bronce en Tokio 2020, Isgro quedó en la mira de todos por sus habilidades dentro del campo de juego. Que de a poco se fue afianzando con sus compañeros para lograr el máximo de efectividad. Sobre todo con Marcos Moneta, con quien “somos muy amigos, compartimos mucho tiempo juntos, estamos más de la mitad del año juntos y creo que se da por eso” confió el trayman de Los Pumas seven.

Este dueto brilló en el Circuito, sobre todo en aquel partido contra Samoa (semifinal en Londres) donde ambos disfrutaron del juego con tremenda complicidad para un gran cierre. Así el mendocino marcó el “mejor try” de la temporada que le valió el premio de la HSBC World Rugby Sevens Series, pero no hubiera sido sin la gentileza de su compañero.

Pese a ésta anotación destacada, Isgró se convirtió en uno de los hombres fundamentales en el equipo. Su antecedente muestra un récord tras haber disputado todos los partidos de la temporada (66), y junto con Akuila Rokolisoa son los dos jugadores con más caps en la temporada 2022/2023.

Gracias a su potencia, juego aéreo y definición, Los Pumas 7s son poderío y ahora no sólo que tiene pasaje a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 sino que hizo que Argentina quedara por primera vez en la historia del rugby, en el segundo lugar del ranking.

Argentina segunda en el Ranking. Foto: Redes Sociales

“Una familia, es un equipo, el mas unido de todos, donde el propósito es quererse, aceptarse y crecer juntos”, sostuvo el forward quien finalmente, mostró su orgullo y sostuvo que “es una gran manera de cerrar el año”.

Argentina en el Circuito

En la tabla general del circuito, Nueva Zelanda es puntero seguida por Argentina, que logra un hecho histórico al ocupar el segundo puesto, superando a Fiji, Francia, Australia y Samoa..

Los Pumas 7s disputaron 18 finales en el historial del Seven, que se lleva a cabo desde 1999: perdieron 12 y ganaron 6 medallas de oro en las ediciones de Hamilton, Vancouver y Londres 2023, Vancouver 2022, San Diego 2009 y Los Ángeles 2004.

El Dream Team: los argentinos Rodrigo Isgró, Marcos Moneta y Luciano González Rizzoni forman parte del dream team que completaron Leroy Carter y Akuila Rokolisoa (All Blacks), Vaa Apelu Maliko (Samoa) y Henry Patterson (Australia).

Quién es Rodrigo Isgro

Con tan solo 4 años comenzó a reconocer la guinda como parte de su vida. Prácticamente, el Mendoza Rugby fue su segundo hogar. Integró los seleccionados juveniles de la Unión de Rugby de Cuyo jugando campeonatos argentinos y su primer llamado para un seleccionado nacional fue a sus 17 años.

Estuvo en varias concentraciones nacionales, pero por distintas lesiones no pudo ser parte del Mundial de la categoría 98. Eso lo llevó a replantearse su entrenamiento y se propuso un cambio físico que finalmente lo llevó a ser parte de Los Pumitas que jugaron el Mundial de la Categoría M-20 en 2019.

Como todo rugbier quería seguir en el sistema de la UAR y su velocidad y potencia hicieron que lo llamaran a formar parte de Los Pumas 7s. Su debut fue en el circuito disputado en Nueva Zelanda. El wing de Mendoza Rugby disputó este año varias series de seven, en las que fue el hombre de los try en el equipo. Además, se coronó campeón con la celeste y blanca en el torneo Quest For Gold 7s, en Los Ángeles.

Las buenas actuaciones de Isgró lo llevaron a ser parte de estos Juegos Olímpicos y ser protagonista de la medalla de bronce que se adjudicaron Los Pumas 7s en el 2021, en Tokio 2020.