Mundial Sub 20 en Mendoza: son de Tunuyán y fueron a alentar a Francia por su madre de Bretaña

Una familia oriunda de Tunuyán fue a alentar a Francia, en la segunda jornada del Mundial Sub 20 en Mendoza. Dos hermanos y su papá estuvieron en la platea del Malvinas Argentinas con la camiseta lusa y una bandera de Bretaña, región francesa donde nació la madre de los chicos, quien no pudo acompañarlos. Pese a la derrota frente a Cores del Sur, los tres dieron su apoyo a Les Bleus.

Aunque haya sido día hábil, y a diferencia del domingo con un Malvinas colmado, el estadio mendocino contó con el aliento de hinchas locales y extranjeros para acompañar a sus seleccionados. El primer encuentro fue Francia y Corea del Sur, por el Grupo F. Allí los orientales vencieron por 2 a 1 y sumaron los 3 valiosos puntos.

Más allá de este resultado, llamó la atención la presencia de una familia mendocina ubicada en la platea techada, con la camiseta de Francia y una bandera distinta a la conocida respecto a ese país.

Ellos explicaron que su mamá es francesa, de la ciudad de Bretaña, y “tenemos familia allá. Por eso venimos a hacerle el aguante a la selección y lo hacemos cada vez que podemos”, confiaron en una entrevista en Los Andes.

“Mi esposa no pudo venir, pero acá estamos nosotros. Vemos que hay futuro en la selección francesa Sub 20 y me parece que el talento se está por ver en la cancha”, agregó el padre de la familia.

“Hoy estamos acá haciendo el aguante a la selección de Francia, queremos que gane cuando juegue. Pero el 18 de diciembre tuvimos un poco el corazón dividido pero terminó ganando la mejor”, agregaron con una sonrisa, haciendo referencia a la Selección Argentina, Campeona del Mundo en Qatar 2022, tras derrotar a Francia por penales.

¿Dónde queda Bretaña, tierra de celtas?

Bretaña se encuentra en la noroeste del hexágono francés y forma el Finisterre, el fin de la tierra, de Francia. Está región es geológicamente muy antigua, predomina el granito y está dominada por la influencia del Atlántico.

Pero no es la única semejanza entre Bretaña y Galicia. Poblada desde tiempos antiguos, quedan en ella restos de ese pasado prehistórico y también huellas de la cultura celta que se extendió por toda Europa hace más de 2.000 años.

¿Dónde queda Bretaña? Foto: Web

Bretaña ocupa poco más de 27.000 km2 y tiene una población de 3.100.000 habitantes. Cuatro departamentos componen la región Côtes-d’Armor, Finisterre, Ille-et-Vilaine y Morbihan. El departamento de Loire-Atlántique cuya capital es Nantes, perteneció antiguamente al Ducado de Bretaña, pero hoy forma parte de la región de País del Loira- Pays de la Loire.

A pesar de su tamaño reducido, la forma peninsular y su proyección atlántica refuerzan los efectos del mar en el clima, la fauna y la flora. Allí se puede gozar o sufrir de todos los tipos de tiempo. Un mismo día puede ser ventoso y lluvioso, para transformarse en agradablemente veraniego, con rayos de sol que rompen las nubes y terminar con una bruma marina que lo invade todo lentamente con humedad constante.

Estructuras celtas en Bretaña Foto: Web

La variedad de paisajes marinos es una de las atracciones más importantes de Bretaña. Es tierra de islas, faros y canales. Y en cuanto a su cultura, está bastante impregnada de un cierto sabor celta, sobre todo en esculturas, gastronomía y música.

En Bretaña aún se habla el bretón, entre otros dialectos, pero esta lengua en especial está emparentada con el gaélico. Actualmente es poco hablada por la población, aunque muchos de sus términos se usan corrientemente.