Tras su salida de Showmatch La Academia, Mar Tarres viajó a Mendoza para realizar algunos trabajos. Si bien no dio precisiones de su viaje a la provincia, adelantó que continuará con una gira por el interior del país con su espectáculo de stand up “Minas jodidas”. Además, en Ciudad tiene un local de ropa de su marca de talles grandes, y este sería otro de los motivos.

La actriz tomó el vuelo el lunes a la tarde desde Aeroparque y compartió en sus redes la alegría de regresar a Mendoza. Se hospeda en el hotel Huentala, donde se vio obligada a tomar un malbec para brindar, pese a que confesó que no le gusta el alcohol.

“No tomo alcohol porque soy abstemia. No porque hago un sacrificio, no tomo porque no me gusta. Pero... el vinito en Mendoza es como que si tomaste vino no viniste a Mendoza. La Mar sola en pedo, qué miedo”, dijo en el video que publicó en sus historias.

“Creo que solo una copa, porque a la segunda me desmayo del pedo”, dijo la actriz con el malbec en mano. Y agregó: “No sé catar vino, para mi está riquísimo”.

La empresaria dejó hace una semana el reality de Marcelo Tinelli luego de una pelea con su excoach y de un complicado Súperduelo en el que tuvo un ataque de asma por haber bailado tantas coreografías seguidas. Mar es asmática y además tuvo una trombosis unos años atrás, lo que la imposibilitaba sobreexigirse tanto.

Más allá de que manifestó que tenía ganas de seguir en el programa, se mostró feliz de haber tenido la posibilidad de contar con un espacio en televisión para que más personas pudieran conocerla. Y principalmente para llevar su mensaje de “body positivity” respecto de la aceptación del sobrepeso para poder ser feliz.

“No perdí gane un lugar en la tv, un lugar que comúnmente no se lo dan a las personas gordas. Por eso me voy feliz porque aprendí, bailé , canté, conocí gente hermosa y tuve la posibilidad de conocer el mundo de la tv”, escribió orgullosa la salteña en sus redes.