Llegó el día, hoy se vota en las PASO 2023: qué recomiendan para no demorar la fila de votantes en Mendoza

Es una constante en cada Elección que a cierta hora del día, entre las 8 y 18, haya largas colas con votantes esperando ingresar al cuarto oscuro para emitir su voto. Por lo que, desde las autoridades electorales dieron algunas recomendaciones previas para que la fila sea más ágil.

Primero que nada, el ciudadano ya debe ir conociendo en qué escuela, mesa de votación y número de orden tiene para presentarse a votar en estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las cuales se disputarán en todo el país.

Para eso, se dispuso un link muy fácil de ingresar, para poder consultar: https://www.padron.gob.ar/, y debes entrar escribiendo el número de tu DNI.

Padrón definitivo

Para la consulta, el elector debe introducir en el sistema:

Número de documento

Género

Distrito donde vota (lugar que figura en su DNI)

E ingresar un código verificador (se debe reescribir en el casillero)

A partir de esos datos, el ciudadano conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.

¿Qué otras vías existen para averiguar dónde voto?

Otras vías de consulta es el asistente virtual Vot-A: http://wa.me/5491124554444, y la línea 0800-999-7237.

Consulta ¿dónde voto? por Whatsapp Foto: Whatsapp

Pero también podrás consultar la información que necesitas para votar en la aplicación Mi Argentina. De esta manera, las personas con identidad validada en la plataforma pueden saber cuál es el lugar de votación, según los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Aplicación Mi Argentina.

Los ciudadanos que no figuren en el padrón no podrán emitir su voto en las PASO del domingo.

Cabe recordar que el DNI digital no es válido para votar.

¿Qué DNI son validos para votar?

De acuerdo a la información difundida por la Cámara Nacional Electoral, los documentos válidos para votar en las elecciones 2023 son:

-Libreta cívica

-Libreta de enrolamiento

-DNI (libreta verde)

-DNI (libreta celeste)

-DNI tarjeta de la libreta celeste con leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar

-DNI tarjeta

DNI para votar Foto: Gentileza

Por otra parte, es importante señalar que se debe votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si se concurre a votar con un documento anterior al que consta en el padrón no se podrá emitir el voto. Además, el DNI en el celular no es válido para votar.

¿PUEDO VOTAR CON LA CONSTANCIA DE DNI EN TRÁMITE?

No, porque no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

¿QUÉ HACER SI PERDÍ O ME ROBARON EL DNI?

En caso de haber perdido el DNI o de que se lo hayan robado en vísperas de las elecciones, no podrás emitir tu voto, ya que no podrá acreditar su identidad a las autoridades de mesa el día de la votación. Por eso, si tenés entre 18 y 70 años y no podés votar el día de la elección, debés justificar tu ausencia con la denuncia policial de robo o extravío de DNI ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 días posteriores a las elecciones.

Los electores pueden consultar su situación en el sitio web del Registro Nacional de Infractores del Deber Votar.

Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Código Electoral, el elector también puede pedir amparo al juez federal con competencia electoral para que le sea entregado su documento cívico retenido indebidamente por un tercero.