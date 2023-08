Elecciones PASO 2023: qué hay que saber para votar este domingo en Mendoza

Casi un millón y medio de mendocinos están habilitados a concurrir a las urnas en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) este domingo 13 de agosto para elegir a quiénes serán los candidatos a ocupar las cinco bancas en la Cámara de Diputados y una en el Parlasur, que pone en juego la provincia en las generales del 22 de octubre.

Mendoza renueva este año cinco de las diez bancas que tiene en la Cámara baja y una en el órgano legislativo del Mercosur. En estas primarias son ocho las listas para diputados nacionales, distribuidas en siete alianzas o partidos y solo el Frente de Izquierda-Unidad tendrá competencia interna para definir a sus candidatos.

Quiénes son los candidatos por Mendoza

Cambia Mendoza

La lista a la Cámara de Diputados del frente oficialista “Cambia Mendoza” -que a nivel nacional respalda las dos precandidaturas presidenciales de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta)- está encabezada por el actual legislador nacional Lisandro Nieri, acompañado por Patricia Giménez, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, Hebe Vázquez Viera y Pablo Zapata, mientras Roberto Ríos se presenta como precandidato al Parlasur.

Unión por la Patria

La nómina de Unión por la Patria (UxP), que apoya a los dos presidenciables del oficialismo nacional (Sergio Massa y Juan Grabois), lleva encabezando la nómina de diputados al intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, seguido por la economista María Amalia Granata, Pablo Portuso, Patricia Galván y Martín Sevilla, en tanto Lautaro Cruciani competirá para parlamentario del Mercosur.

Frente de Izquierda

Entre las propuestas que pelean en primer lugar por pasar el filtro del 1,5 % de los votos necesarios para competir en las generales de octubre se encuentra el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad que dirimirá sus candidaturas entre dos listas.

Una de esas nóminas es la del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que, bajo la fórmula presidencial de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, impulsa las precandidaturas a diputados nacionales de Laura Espeche y Esteban Rodríguez, mientras Franco Rico es el precandidato al Parlasur.

La otra lista es la del PO y el MST, que apoya al binomio presidencial Gabriel Solano-Vilma Ripoll y lleva como precandidatos a diputados nacionales a Martín Rodríguez y a Marcia Marianetti, y a Nicolás Fernández para el Parlasur

Hacemos por nuestro país

Con la precandidatura presidencial de Juan Schiaretti, “Hacemos unidos por Mendoza” postula a la Cámara de Diputados a Raúl Mercau, secundado por María Andrea Ferreyra y a Lucio David Chaves como representante en el Parlasur.

La Libertad Avanza

Con el postulante a la Presidencia Javier MiIlei, La Libertad Avanza propone en la categoría diputados nacionales a legisladora provincial Mercedes Llano, acompañada por Facundo Correa Llano y a Jorge Santilli Girala como precandidato al Parlasur.

Libres del Sur

Libres del Sur -que a nivel local está aliado a Cambia Mendoza pero lleva la fórmula presidencial integrada por Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid- lleva en la lista de diputados nacionales a Adrián Bonada, secundado por Paola Giménez y Silvina Lina para ocupar una banca en el cuerpo deliberativo del Mercosur.

Movimiento al Socialismo

El Movimiento al Socialismo (MAS) tiene como precandidatos a diputados nacionales a Lis Leila López y Nahuel Daniel Diaz Ruiz en los primeros lugares de la lista, y a Santiago Asencio como postulante al Parlasur.

En la provincia de Mendoza hay 1.492.379 electores habilitados para sufragar, distribuidos en 4.357 mesas de 646 escuelas, según datos proporcionados por la Cámara Nacional Electoral.

La provincia renueva este año las bancas pertenecientes a Lisandro Nieri y Jimena Latorre (por Cambia Mendoza), Omar De Marchi (quien se alejó de Cambia Mendoza y formó otro espacio político) y Eber Pérez Plaza y Marisa Uceda, del Frente de Todos.

Mendoza viene de tener su PASO provincial, en la que el ex gobernador y actual senador Alfredo Cornejo (UCR-JxC) se impuso en las urnas con el frente Cambia Mendoza que obtuvo un total del 42,68%, seguido por La Unión Mendocina, con el 20,29%.

Las elecciones generales provinciales están fijadas para el próximo 24 de septiembre cuando se definirá al futuro gobernador y vice de Mendoza, diputados y senadores provinciales e intendentes y concejales de los once departamentos que no desdoblaron sus elecciones municipales.

Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón electoral

Según el Tribunal Electoral de Mendoza, podés acceder a la información clave para ir a votar a través de la web oficial e ingresando número de documento, género y un código de seguridad. De esa forma conseguirás tu sede de votación, el número de mesa y el número de orden.

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

Quiénes podrán votar

En Mendoza el voto es de carácter obligatorio para todas las personas de entre 18 y 70 años. Sin embargo, aquellos ausentes deberán justificar su falta ante las autoridades electorales y, caso contrario, deberán abonar una multa económica dispuesta por el órgano electoral de la provincia.

Qué documento es válido para votar

Según la Dirección Nacional Electoral (DNE), ente dependiente del Ministerio del Interior y organizador oficial de las Elecciones 2023 en Argentina, son 5 los documentos válidos para votar:

DNI libreta verde y libreta celeste

DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

La página oficial del Gobierno establece que “se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar”. Además, se aclara que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

En Argentina, el sufragio es de carácter obligatorio y el artículo 125 del código electoral establece los montos económicos que deberán pagar las personas en caso de ausentarse para la votación: “Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”. El monto, a su vez, dependerá de la cantidad de infracciones.

¿En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar?

Quienes no concurran a votar tienen que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario, deben pagar una multa. Hasta tanto no se abone esa falta, los ciudadanos quedan registrados como infractores. Esto implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

Por su parte, las personas de entre 16 y 17 años y los mayores de 70 no reciben penalidades en el caso de no participar de los comicios.

Quiénes están excluidos del Registro Nacional de Electores

Aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tiene que votar: deberá justificar ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables.

Están excluidos de ir a votar quienes:

Si estás enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional.

Si sos parte de un organismo o empresa de servicios públicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones estás impedido de asistir a votar por las siguientes causas

Los dementes declarados tales en juicio.

Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena.

Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis.

Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción.

Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción.

Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

Si sos juez o auxiliar y por disposición del Código Electoral Nacional tenés que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios.

Fuentes: Gobierno de Mendoza, Télam y Ámbito Financiero