Carla Pensalfine se la jugó en La Voz Argentina y cantó un tema de Nirvana en su audición. Al parecer la elección del tema le jugó en contra, ya que los jurados no se dieron vuelta por eso. Pese a que no entró, logró hacer que la banda fuera tendencia en Twitter.

La joven de 23 años contó previo a subir al escenario que es fanática del punk y del grunge, por lo que eligió cantar “Smells like teens spirit” para poder lucirse. Sin embargo, su elección generó debate y se quedó sin la posibilidad de entrar a La Voz.

“Elegiste un temazo que requiere de mucha técnica vocal, más allá de la onda obviamente. Yo sentí que tenías la onda, pero que te traicionaba lo difícil que era la canción”, comenzó Lali Espósito su devolución.

Carla Pensalfine, la mendocina que llevó punk a La Voz Argentina. Captura del vivo.

Y confesó que estuvo a punto de apretar el botón. “Tenés una muy linda voz, pero te la jugaste mucho para una audición. Que igual está bien, no lo digo en el mal sentido. Sino que en esta oportunidad costó que nos convenzas”, agregó la cantante.

“Aunque la amo, no se si es la canción indicada para una audición a ciegas. Si hubiese estado volteado viéndote rockear, ahí obviamente uno se contagia de esa energía”, comentó por su parte Mau Montaner.

Y le recomendó cantar en una próxima oportunidad un tema que permita escuchar más su voz, le sugirió que sea de la líder de Paramore, Hayley Williams.

“Lo arriesgado tiene un gran valor. Si no me di vuelta fue porque quizás no estuvo tan bien como debería haber estado. Pero si es tu estilo y te gusta cantar este género, está bárbaro”, le aconsejó Soledad Pastorutti a la mendocina.