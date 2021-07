Ezequiel Maryllack es mendocino, oriundo de San Martín, y este miércoles participó de las audiciones de La Voz Argentina. El joven de 31 años desplegó todo su talento arriba del escenario, pero no logró entrar al reality. Sin embargo, con su historia de superación dio un mensaje de esperanza para aquellos que piensan en rendirse.

El mendocino tuvo que dejar de estudiar canto en la Universidad Nacional de Cuyo porque sufría de asma grave. A raíz de su enfermedad, estuvo varias veces internado y hasta con oxígeno. Pese a todos los obstáculos que aparecieron en el camino, Ezequiel decidió darse una nueva oportunidad y se anotó en La Voz.

Ezequiel cantando "Cambia todo cambia".

“Empecé a cantar cuando era muy niño, debido a que mi papá y hermanos son músicos, así que la música es algo de familia”, contó Maryllack previo a subir al escenario.

Y luego comentó lo que lo obligó a dejar de cantar por un tiempo: “Estudié la Licenciatura en Canto en la Universidad de Cuyo, pero no pude terminar mis estudios a causa de que se me declaró un asma muy fuerte”, reveló.

“Estuve internado con oxígeno y me generó una tristeza muy grande no poder continuar con aquello que había planeado en mi vida”, recordó con dolor el joven de San Martín.

En medio de la oscuridad, hubo algo que lo ayudó a salir adelante y fue su fe en Dios. “Una persona me habló de Dios y comencé a acercarme a una iglesia y escuché palabras que lograron que pueda salir adelante”, dijo Ezequiel.

“La Voz Argentina es una segunda oportunidad que me he permitido tener en mi vida con respecto a la música”, declaró el joven.

Para su audición eligió cantar “Cambia todo cambia”, pero no pudo llegarles a los jurados y quedó fuera de concurso. “Es una canción muy emblemática y siempre que uno la escucha se emociona. Esta vez, no llegó esa emoción para invadirme como me pasa siempre”, le dijo Lali Espósito acerca de por qué ninguno se dio vuelta.

Y agregó: “Tenes una voz muy bonita, pero me faltó la emoción propia de este tema”.