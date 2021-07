El sur mendocino una vez más dijo presente en La Voz Argentina y fue de la mano de Emanuel Rivero Famá. El joven es oriundo de San Rafael y con su voz conquistó a la mayoría de los jurados. Finalmente se fue al equipo de Soledad Pastorutti, quien lo comparó con Carlos Gardel, pero antes hizo bailar a Lali Espósito y a Ricky Montaner.

//Mirá también: La Voz Argentina: Ezequiel, el mendocino que conmovió con su historia de vida y de superación

Emanuel es cantante, bailarín y locutor nacional, algo que demostró en el programa. Con su imponente voz interpretó el tango “Que me van a hablar de amor” y la primera que dio vuelta su silla fue la Sole, quien lo elogió por su “sonrisa gardeleana” y lo felicitó por animarse a audicionar con este género que representa al país.

“Qué hermosa sonrisa para cantar. Se notaba cuando te estaba escuchando y me imaginaba a Gardel por forma de emitir la voz. Increíble ese vozarrón en ese cuerpo tan joven”, dijo la Sole.

Por su parte, Lali comentó: “Nos trajiste nuestra música, el tango. Me llegaron todas las sensaciones que estabas diciendo con la letra, lo que querías transmitir y me fue imposible no darme vuelta”.

//Mirá también: La Voz Argentina: Ricardo Montaner prometió ir de rodillas a la iglesia por la voz de una mendocina

Lali Espósito y Mau y Ricky, también habían girado sus sillas y buscaron pelear con la Sole por el participante. Lo dieron todo para convencer a Emanuel de que se fuera con ellos, y hasta bailaron el tango “Nostalgias” que el mendocino interpretó a dúo con Ricardo Montaner.

Emanuel Rivero Famá, el Gardel mendocino en La Voz Argentina. Captura del vivo.

Luego del show de los coachs y de él lucirse al cantar uno de los tangos más importantes, comunicó su decisión de ir al equipo de Soledad, por la afinidad de la cantante con el género que más lo representa.

“Sos uno de los pocos que vino a presentarse con este género y te veo tantas chances, te veo tan lejos en este programa”, expresó Pastorutti sobre el mendocino.