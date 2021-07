La participación de Mauro Páez en La Voz Argentina no pasó inadvertida para los vecinos de General Alvear.

El joven de 27 años que hizo su presentación en el reality más famoso de Argentina el domingo 11 y quedó en el equipo de Ricardo Montaner, no para de recibir elogios, cariño y la buena onda de los alvearenses.

Ahora, Mauro fue invitado al Concejo Deliberante para mantener una reunión con los concejales y en medio de la charla confesó que “la gente te para para saludarte”.

Primero lo recibió José Morán, presidente del cuerpo y luego se sumaron los ediles de los demás bloques.

Mauro Páez junto al presidente del Concejo Deliberante de Alvear, José Morán. Prensa Concejo Deliberante

“Me impactó mucho la llamada de José Morán para invitarme, no me lo esperaba”, confesó Mauro que por estos días vive “unas semanas increíbles.

La invitación al Concejo Deliberante fue una cuestión netamente social y “para que nos cuente su experiencia en el programa La Voz Argentina y también para ver como continúa su participación. La verdad que no todos los días tenemos un alvearense con estas oportunidades y eso nos pone muy contentos y orgullosos. Que nos representen de esta manera y que puedan tener sus oportunidades de crecimiento personal y profesional es muy bueno. En lo personal estoy convencido que su paso por el programa La Voz va a ser la mejor”, dijo Morán.

El cariño de la gente

Desde que realizó la audición a ciegas y fue seleccionado para continuar en el programa de Telefe, Mauro admitió que “me ha cambiado un montón la vida sobre todo por los tiempos. La gente te para para saludarte, para preguntarte sobre el programa y sobre todo por el cariño que te brinda la gente”.

El joven que se divide entre la pasión por el canto y su trabajo en una distribuidora está atravesando por una experiencia increíble y le pidió a la gente de Alvear que lo siga apoyando.

Mauro Páez en "La Voz Argentina". captura

“Hace varias semanas que el programa salió al aire y me ha hecho vivir unas semanas increíbles. La gente de Alvear se ha portado muy bien conmigo en acompañarme en todo lo que es La Voz Argentina y tenemos que seguir porque todavía no termina”.

Después de lo que fue la audición inicial, “estoy esperando la llamada desde Buenos Aires para llevar a cabo la etapa de las batallas, así que estoy muy expectante”, aseguró.