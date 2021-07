Mendoza sumó un quinto participante a La Voz Argentina. Se trata de Sebastián Pérez y fue elegido por Ricardo Montaner, el único de los coaches que dio vuelta su silla. El mendocino cantó un tema inglés con el que convenció al cantante para que lo elija, pero cuando cantó en español, la cara del jurado cambió completamente.

// Mirá también: La Voz Argentina: Esperanza Careri, la joven que superó el bullying para cumplir su sueño

Sebastián tiene 29 años, es oriundo de Godoy Cruz y canta desde que era un niño. Si bien Sebastián no se tenía fe para entrar a La Voz, Ricardo Montaner apostó por él cuando lo escuchó cantar “Heaven” en las audiciones a ciegas y giró su sillón casi al final del tema.

Sebastián Pérez, mendocino en La Voz Argentina. Captura del vivo.

Gracias a Montaner, el mendocino logró entrar al programa, pero alguien más se fijó en él. Lali Espósito lo llenó de halagos apenas lo vio. “¡Qué onda, qué guapo, qué bien! ¿Quedó muy obvio eso?”, dijo la cantante y Sebastián confesó haberse sentido avergonzado, pero su actitud no parecía decir lo mismo. O al menos eso notaron algunos seguidores del programa.

En las redes fue duramente criticado por su forma de desenvolverse y de responderle a los coaches, principalmente a Lali Espósito que lo piropeó. Lo tildaron de “agrandado”, “arrogante” y de ser un “perno” ara el equipo de Montaner.

“Muyyy agrandado”, “Encima de agrandado canta en inglés. Un perno que bien se merece Montaner”, “No me gustó para nada!!! un poco arrogante”, “Más duro que una tabla me pareció el cantante”, “Me gustó su voz pero no su personalidad”, fueron algunos de los comentarios que hicieron en Instagram sobre su presentación.

//Mirá también: La Voz Argentina: Esperanza, Marcos, Leandro y Daniel, los mendocinos que sedujeron al jurado con sus voces

Además, muchos notaron que Ricardo Montaner se arrepintió de haberlo elegido cuando Sebastián cantó en español, porque su flamante coach se lo pidió. El rockero tardó en elegir qué tema cantar y finalmente interpretó “Como yo nadie te ha amado” de Bon Jovi, y minutos después el cantante estadounidense fue tendencia en Twitter.

En las redes percibieron que Montaner cambió sus gestos cuando lo escuchó cantar en español, por lo que podría haberse arrepentido de haber dado la vuelta.

Montaner mientras escuchaba a Sebastián Pérez. Captura del vivo.

“La cara de arrepentimiento de Montaner”, “Apretó sin querer”, “Te querés matar Montaner”, “Un desastre cantando en castellano, Montaner se quería cortar los huevos”, comentaron los usuarios sobre la actitud del jurado con el participante.

Más allá de los comentarios que se mostraron en desacuerdo con el ingreso del mendocino a La Voz, Sebastián tuvo quienes apoyaron y elogiaron su presentación. Lo que más celebraron en redes es que haya cantado un tema de rock, un género al que no muchos apuestan en este tipo de programas.