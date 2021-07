Continúan las audiciones a ciegas de La Voz Argentina y otro mendocino tuvo la posibilidad de mostrar su talento para todo el país. Luis Boccia (37) fue uno de los seleccionados del casting que se hizo en Mendoza y pudo presentarse en el escenario de Telefe con un clásico del flamenco, pero no logró convencer al jurado con su interpretación.

Luis es oriundo de Guaymallén y apostó a cantar un tema que le recuerda a los años en los que vivió en España. El mendocino contó que durante la crisis del 2001 en Argentina emigró a Málaga y allí quedó impactado con la cultura, sobre todo con los gitanos y su forma de interpretar el flamenco.

Luis Boccia, mendocino en La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Lo poquito que traje de España, de un universo enorme que es el flamenco, quise volcarlo en mi interpretación”, dijo Luis previo a subirse al escenario con su guitarra, lo que al parecer le trajo problemas y fue una de las razones por las que no ingresó a La Voz Argentina.

Fue Ricardo Montaner quien tomó la palabra y le explicó por qué ninguno se dio vuelta al escucharlo cantar “El toro y la luna”. “Viniste tocando la guitarra y cantando, pero dividiste tu atención en dos: la mitad cantando y la otra mitad en tocar la guitarra. Así perdiste la posibilidad de lucir tu voz cantando una canción sin distraerte con el instrumento”, dijo el jurado.

“Siento que eso hizo que no nos llegara como podría llegarnos. Como estamos en La Voz, eligiendo la futura voz de la Argentina, es complicado cuando no vienes al 100 concentrado en la voz”, añadió Montaner.

Por su parte, el artista se mostró feliz y agradecido de haber participado de las audiciones: “Ricardo súper agradecido con todos. La producción es maravillosa y esta experiencia fue única. Ya me siento feliz y ganador”.

Luis enamoró a su esposa cantando

El mendocino contó que conquistó a su esposa cantándole un pedacito de un tema en la puerta de un boliche. Al escucharlo, su pareja se enamoró y ya llevan dos años casados.

Luis Boccia, su esposa y un amigo. Captura del vivo.

“A Luis lo conocí en un boliche y cuando salimos me cantó un pedacito de un tema y la verdad que me volvió loca, me enamoró”, dijo su pareja, María de los Ángeles, quien lo acompañó a la audición.

“Gracias a esa canción estamos casados. En realidad a dos canciones, la primera cuando la conocí. Después estuvimos un poco distanciados, porque ella vivía bastante lejos de mi casa, y por teléfono un día se me ocurre cantarle una zamba”, reveló con orgullo el guaymallino.