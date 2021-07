Una vez más los usuarios se volcaron a las redes para criticar las elecciones del jurado de La Voz Argentina. En esta oportunidad, la mayoría estuvo de acuerdo con que Leandro Pérez tenía que ser parte del programa. El mendocino cantó un tema de Pappo, se llevó los halagos de Lali Espósito y Ricky Montaner, pero ninguno lo eligió y se quedó fuera del programa.

Pérez no pudo contener su bronca y se notó en todo momento en su cara. Durante las devoluciones de Lali y Ricky trató de no llorar, pero quedó desconcertado con los buenos comentario que recibió sobre su presentación y por no haber tenido una justificación de por qué fue rechazado. Algo que muchos criticaron en las redes.

“La partiste”, dijo Ricky Montaner. “Lo cierto es que me la pasé increíble con tu versión, lo hiciste bárbaro”, agregó Lali. Y Ricardo Montaner los interrumpió y los dejó en evidencia: “¿Entonces por qué no se dieron vuelta?”. A lo que Sebastián asintió y se mostró de acuerdo con el cantante

Hasta se le hizo un nudo en la garganta cuando intentó dar explicaciones de por qué creía que no lo habían elegido. “Por ahí era una canción que no me favorecía mucho por la lírica del tema. La voz de Pappo es muy lineal y tuve que buscarle muchas formas”, dijo decepcionado Leandro. Sin embargo, Lali negó que haya sido esa la razón: “La verdad que se sintió que lo hiciste propio” y trató de calmarlo: “Quedate tranquilo que cuando te veas lo vas a disfrutar”.

Hasta Marley se dio cuenta de lo mal que quedó luego de su presentación que intentó animarlo: “Se te nota muy deprimido con el tema, pero lo hiciste muy bien. No hay un error que hayas hecho vos y a pensar en positivo”. Y Leandro no se contuvo y soltó las lágrimas.

En las redes sociales hicieron justicia por el mendocino y estallaron de bronca con la elección del jurado. Pérez recibió miles de mensajes de apoyo en las distintas plataformas y defenestraron a los jurados por no valorar el talento del joven.

“Tremenda hijaputez lo que hicieron con este participante. No hace falta decirle tantas cosas fantásticas para no elegirlo, qué clase de devolución le dieron? Crueles”; “Cantó mucho mejor que el siguiente participante. Y la estúpida de @lalioficial bailando todo el tema y no aprieta el botón. Sos jurado nena. Tené un poco más de respeto y da mejores devoluciones”, fueron algunos de los comentarios en apoyo al mendocino.

“Pésimo el jurado. Tengo la sensación que el tipo gasto el último peso para llegar ahí. Juega el jurado con el sueño de cada participante, sin saber el sacrificio que hacen para viajar más con esta pandemia de mierda.. el tipo un vozarrón tiene y no lo eligen. Todos lo que cantan en Inglés eligen, aburre”, escribió otro usuario en Facebook en defensa de Leandro Pérez.

