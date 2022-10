La conmovedora historia de una mendocina rescatista de perros

Muchas veces las mascotas pasan a formar parte de nuestras vidas como un integrante más de la familia, pero otras veces estos seres son echados a su suerte. De esto se encarga Carmen Díaz de rescatar animales en estado de abandono y darles una nueva oportunidad de vivir.

La mendocina se autodefine como voluntaria en rescates, especialmente de perros. “Animales que han sido abandonados, perros desnutridos, golpeados, moquillosos, atropellados sarnosos es un voluntariado no un trabajo”, precisó.

“Esto lo puede hacer cualquier ser que tenga la mínima sensibilidad por otro ser, de eso se trata”, explicó Carmen, quien hace más de 20 años que ayuda en esta causa.

Las cientos de historias con las que Carmen Diaz se fue cruzando son las que hoy están plasmadas en su libro “No te suelto la pata” y “Rescatando seres sintientes”.

Seres sintientes como los define la mendocina: “Son seres sintientes, sujetos de derecho. Sufren como cualquier otro ser, tanto en su cuerpo como en su alma”.

Además agregó que ella no ve diferencias entre un humano y un animal, que ambos estamos hechos de carne y huesos, nos corre sangre x las venas. “A nivel emocional el abandono es uno de los hechos más crueles que se les puede hacer”, se refirió Carmen a una de las situaciones más usuales con las que se encuentran en la calle.

En el refugio "La Casita de Tronquito" hay alrededor de 80 perros y 4 gatos. Foto: diario la provincia sj

Cómo comenzó la conmovedora historia de Carmen, la voluntaria en rescates de Mendoza

Siempre hay una primera vez para todo, una situación que nos hace cambiar nuestras vidas y transformarlas. “Desconocí por muchos años lo que es el amor de un animal, pero cuando tenía 30 años en la escuela donde trabajaba me enteré del caso de una perrita con problemas hepáticos. Mi amada Blakie. Compartimos solo 5 años juntas, pero me convirtieron en una mejor persona”.

“Hay una frase que dice que hasta que no hayas convivido con un perro no sabrás lo que se siente y eso me sucedió a mi, cuando llegó Blakie a mi vida”, relató Carmen Diaz, la autora de “No te suelto la pata”.

Y siguió recordando aquel momento en el que esa perrita despertó una sensibilidad dentro de ella que la impulso a comenzar todo esto.

Uno de los perros rescatados por Carmen Díaz en Mendoza Foto: Carmen Díaz

El libro mendocino que intenta concientizar sobre el maltrato animal

El 29 de septiembre la mendocina, Carmen Diaz, presentó su libro “No te suelto la pata, rescatando seres sintientes”.

“La intención de escribir “No te suelto la pata, Rescatando seres sintientes” fue para crear más sensibilidad, más conciencia, abrir las cabezas de esos seres que aún creen que están hechos de piedras” se explayó la escritora.

“Es un recordatorio para aquellos que los abandonan enfermos en lugares inhóspitos para que mueran lentamente de sed y hambre o que los dejan morir en los fondos de las casas o los tiran enfermos a la calle”, contó Carmen.

"No te suelto la pata", el libro de la rescatista mendocina de perros Foto: Carmen Díaz

El libro está compuesto por 18 historias reales de perros rescatados del peor abandono. Y esto es solo una pequeña parte de las situaciones con las que Carmen se ha encontrado, ya que no le daba el presupuesto para incluirlas a todas en su libro.

“Si tuviera que hacer hincapié en alguna de esas historias sería la de DUKE quien fue apaleado por chicos de entre 12 y 13 años con una violencia incontrolable”, relató la escritora mendocina sobre uno de los perros a los cuales rescató.

Otra de las historias más escalofriantes la título el “Horror de Las Heras” y la compartió a través de Facebook. En ella relata una mañana atípica dónde se encontró con lo peor.

“Eran dos perros diferentes, supongo que hermanos por el color. El dogo atado con una cadena y muerto, suponemos que de hambre y sed. También había una perrita con sus cachorros los que si pudieron ser rescatados y llevados a un lugar mejor”, contó.

En cuanto a la familia dueña de los perros fue llevada en un patrullero porque ya habían denuncias respecto a violencia y maltrato animal. Ante esto, Carmen decidió juntar todas las historias en un libro que llame a la reflexión de la gente.

La rescatista mendocina que intenta crear conciencia sobre el maltrato animal. Foto: Carmen Díaz

“Si bien en Argentina existe la ley 14.346 que los ampara, consideró que ha quedado obsoleta, las penas son muy exiguas. La mayoría que estamos en defensa de los animales pedimos cambios rotundos en algunos artículos. Las penas deberían ser mayores para los que cometen delitos”, concluyó Carmen Diaz.

La mendocina rescatista de perros ayuda incansablemente todos los días a estos seres que no se pueden expresar con su propia voz. Estos seres que muchas veces son víctimas de las peores crueldades. “Amar a los animales también es castrar”, recuerda Carmen sobre un caso de infección en el útero llamado Piometra que esta tratando actualmente.