Con el arribo de la Selección Argentina masculina de vóley a la Villa Olímpica de Tokio, la delegación nacional de este deporte completó la representación albiceleste para los Juegos Olímpicos.

//Mirá también: Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El seleccionado masculino de voley ya está en Japón. Feva

El plantel dirigido por Marcelo Méndez debutará este sábado ante Rusia, a las 2.20 hora argentina. El lunes a: Brasil desde las 9.45; Francia, miércoles 28 (2.20); Túnez, viernes (4.25) y Estados Unidos, domingo 1 de agosto a las 9.45.

Fixture Juegos Olímpicos: Voley de Argentina

Fixture Mendoza

Las Panteras en Japón

El seleccionado femenino dirigido por Hernán Ferraro, luego de la gira por Croacia y donde disputó cuatro amistosos, con tres victorias, Las Panteras viajaron hacia la ciudad de Sakai donde trabaja antes de emprender viaje a Tokio.

Las Panteras participará por segunda vez en los Juegos Olímpicos y será parte del Grupo B que integran Estados Unidos, Comité Olímpico Ruso, Italia, Turquía y China.

//Mirá también: Encontraron al atleta de Uganda que se había escapado de su delegación en Tokio

Fixture: 24/7 11pm Argentina vs. Estados Unidos; 26/7 9pm Argentina vs. Rusia; 28/7 9pm Argentina vs. Italia; 31/7 2:20am Argentina vs. Turquía; 2/8 4:25am Argentina vs. China.

El seleccionado de Argentina de voley femenino Las Panteras ya está en Tokio. Feva

Las Panteras en acción