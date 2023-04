Flores dejó de ser el DT de Godoy Cruz: ¿Quién es el máximo goleador de Boca que podría reemplazarlo?

Diego Flores fue despedido de Godoy Cruz, luego de dirigir su última práctica este lunes. Y la gota que rebalsó el vaso fueron sus palabras en su última conferencia de prensa tras el empate ante Tigre por 1 a 1, en el Malvinas Argentinas, por la décima fecha de al Liga Profesional. Allí tildó de “hincha vip” al presidente del Tomba, Alejandro Chapini, quien no dudó en desplazarlo de los planes bodegueros, tomando en cuenta que el DT tampoco había rendido como se esperaba.

“Ese hincha vip estuvo dos meses sin hablarme desde que pisé el club y no participó del mercado de pases. Había que traer dos extremos y no se trajeron. Se fue un lateral izquierdo y no vino nadie. Se trajo un joven con futuro pero hacían falta dos marcadores centrales de experiencia y nunca llegaron”, dijo el cordobés después del encuentro.

“Por eso ya pedí una reunión con ese hincha vip para ahora mismo, después del partido, y resulta que por la Semana Santa se fue cinco días de vacaciones. Entonces no hay nadie que ponga la cara en el club, y el hincha debe saber quien está al frente”, disparó.

Y agregó: “En el post partido, se fue cinco días de vacaciones. Eso me dijeron, no lo sé. ¿Quién pone la cara por Godoy Cruz? El hincha tiene que saber quién pone la cara por Godoy Cruz y no ese hincha vip”.

Con estas declaraciones, Flores había firmado su partida convirtiéndose en el séptimo entrenador desempleado en esta Liga Profesional al cabo de apenas 10 jornadas.

Los números de Flores

Abril no es un buen mes para Flores y Godoy Cruz. El pasado 9 de abril del año pasado, Flores pasaba por esta misma y exacta situación. Fue luego de un increíble empate ante Arsenal (lo ganaba 3-0 y se lo empataron 3-3). Esta vez fue este lunes 10, tras la igualdad contra Tigre.

En esta segunda etapa Flores sumó 13 de los 30 puntos que disputó, significando un 43% de efectividad con cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas.

Posibles reemplazantes

En plena competencia, el reemplazante no se debe hacer esperar. Y si bien en el próximo encuentro de LPF dirigirá la dupla formada por Nicolás Olmedo y Nélson Ibañez junto al eterno Daniel Oldrá, Godoy Cruz actúa rápidamente y baraja dos nombres posibles.

Uno es el de Carlos Tevez, quien debutó como técnico en Rosario Central perdurando en el cargo por cinco meses en el 2022; y el otro es Luca Marcogiuseppe, quien realizó una brillante campaña con Gimnasia en la Primera Nacional llevándolo a jugar las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Carlitos Tevez

Ex jugador, ídolo y máximo goleador de Boca y tercer argentino en tener más cantidad de títulos después de Lionel Messi y Ángel Di María. Es el futbolista más querido y respetado, pese a la institución con que se lo identifica. Y además es entrenador, que con poca experiencia aspira a ser “formador de jugadores. Quiero volver al ruedo de la dirección técnica, pero siguiendo en Argentina. Es acá donde hay que dar los primeros pasos como entrenador para luego dar el salto a Europa. Tengo mucho por delante. Estoy terminando de armar mi cuerpo técnico con otro ayudante de campo, pero no puedo dar el nombre porque actualmente está trabajando”, advirtió Carlos Tevez días atrás en una entrevista con ESPN.

Luego de su debut como entrenador en Rosario Central, parece ser que tras la noticia de la partida de Flores, Tevez es un nombre fuerte en los pasillos de Godoy Cruz. Aunque hay otro club que también se interesa por el Apache, y es Unión de Santa Fe, elenco que también despidió a su director técnico.

El Apache se encuentra actualmente en Miami, pero semanas atrás estuvo de vacaciones en el Valle de Uco, por eso algunos medios mendocinos sugirieron que podría haber ya alguna comunicación con el vicepresidente del club, José Mansur.

Carlos Tevez, de 42 años, dirigió en total 24 partidos en Rosario Central. Fueron cinco meses donde causó una verdadera revolución en la ciudad. Obtuvo seis triunfos, once empates y siete derrotas.

Luca Marcogiuseppe

Al igual que Diego Flores, Luca Marcogiuseppe comenzó su carrera siendo ayudante y asistente de Marcelo Bielsa, en la temporada 2011-12, en la cual el Athletic Club de Bilbao jugó las finales de las ediciones 2011-2012 de la Copa del Rey y la Europa League. Después fue parte del Cuerpo Técnico de Pedro Troglio de Gimnasia La PLata, del de Leonardo Madelón en Unión y Ricardo La Volpe en Pyramids de Egipto. Posteriormente dirigió divisiones inferiores en el Lobo platense y Racing y luego dio el salto.

En el 2020 condujo Real Pilar Club y por los buenos rendimientos del equipo tanto en el reducido de ascenso de Primera C como en la Copa Argentina, La Calera de Chile lo convocó. En el 2022, arribó a Gimnasia de Mendoza, donde lo llevó a ilusionarse haciéndolo llegar hasta la semi del Reducido por el segundo ascenso. La campaña en este club fue bien vista por los demás clubes argentinos. De ahí que Arsenal fue el más rápido en citarlo, y permaneció por solo un mes, renunciando por temas personales.

El entrenador de 43 años llegaría a Godoy Cruz con mucha más experiencia que el Apache, en esta función de conductor con antecedentes más ricos, en cuanto al armado del equipo con figuras jóvenes y de la misma institución, como lo hizo en el Lobo mendocino, que tan buen rendimiento logró.