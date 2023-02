Tras la pobre actuación de Godoy Cruz ante el Pincha, Diego Flores hizo su autocrítica: “Hay que generar más”

Luego de la primera derrota de Godoy Cruz Antonio Tomba en el Malvinas Argentinas, el entrenador Diego Flores fue autocritico en su conferencia de prensa. Allí analizó el 0-1 frente a Estudiantes y afirmó que para el próximo duelo frente a Central en Rosario (viernes a las 21) hará modificaciones y buscará “generar más”.

Después de arrancar con dos victorias el campeonato de la Liga Profesional, el Tomba sufrió un primer tropiezo en el Nuevo Gasómetro y luego de local en el Mundialista. Por lo cual, el elenco conducido por El Traductor dejó más dudas que certezas con respecto al futuro en esta temporada.

“Es un resultado en contra, lo vi al equipo luchar y esforzarse. Lo vi unido en esa búsqueda. Sufrimos lo que no nos había pasado en los otros tres encuentros”, comenzó afirmando ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Y evaluó: “Encuentran (por Estudiantes) dos saques de esquina que nos cabecean en el primer tiempo, uno fue gol tras el cual tuvimos una buena reacción posterior. El segundo comenzó con la expulsión (de Andrada, a los 6 minutos) y en esa dinámica vi intento y lucha” pero claramente no bastó para remontarlo.

En cuanto a la posibilidad de hacer variantes para el próximo partido, Flores sostuvo que “en un momento del juego pensé que era necesario jugar con dos delanteros. No descarto hacerlo más adelante. No me niego a esa posibilidad y estoy abierto a otras posibilidades” concluyó.

Qué se espera ante Rosario Central, por la fecha 5

El desafío para el próximo compromiso en el Gigante de Arroyito (viernes a las 21), es “generar más. Los dos partidos que ganamos, generamos muchos. Y en estos dos últimos cotejos, no es que no hayamos generado pero a medida que nos vamos conociendo, vamos probando con chicos nuevos y buenos jugadores”, justificó.

El elenco de la Bodega se ubica en el puesto 11 de las posiciones del actual campeonato, luego de dos victorias, y dos derrotas. El próximo encuentro será clave para remontar y no alejarse demasiado del líder, Lanús.