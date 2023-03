Tras una nueva caída por goleada de Godoy Cruz, los hinchas piden que se vaya Diego Flores

No hay dudas que el problema de Godoy Cruz a la hora de proponer un juego fuera de casa, pierde la brújula. El DT Diego Flores mantiene un sistema que evidentemente no sirve cuando juega de visitante. Y anoche, en el inicio de la fecha 9 de la Liga Profesional, el Tomba lo volvió a sufrir; esta vez, frente a Argentinos Juniors en la Paternal por 0-3. “Cuando un equipo de jerarquía tiene un buen día, no es fácil ganarle”, dijo el entrenador tras la derrota.

Sin emitir un análisis profundo del desempeño de su equipo, el entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba, Diego Flores, admitió que el Bicho fue mucho mejor en el campo de juego, justificándolo por estar en Copa Libertadores pero nunca evaluando al propio equipo que -en resumen- jugó muy mal: Godoy Cruz salió al estadio apichonado, sin proponer juego colectivo generador de goles que es en definitiva la esencia de este deporte.

En otras palabras, se ignoró mantener el balón para un efectivo ataque, por lo cual se vieron escasas llegadas al área local y fueron con aislados tiros de distancia. Y qué decir de la defensa, que dejó expuesto el arcó de Rodríguez en variadas ocasiones, dos de ellas fueron goles del Bicho: una por un mal pase hacia atrás de Rasmussen que terminó en el 2-0 de Ávalos (un ex Tomba que hizo valer la ley del ex) y el gol en contra de Salvareschi (3-0).

Capítulo aparte el penal no cobrado a Lucas Arce, tras la plancha del defensor rival Lucas Villalba y que Zunino prefirió ignorar. Algunos se preguntaron ¿qué hubiera pasado si el juez hubiera cobrado la falta para que el Tomba igualara el partido (iban perdiendo solo 1-0)? Nada, porque simplemente el sistema elegido, la puesta del equipo, ni los cambios funcionaron.

Godoy Cruz cayó por una goleada justificada en los errores propios del equipo conducido por El Traductor, a quien aún no le preocupa el fantasma del descenso ni entiende que este club representa a uno de los grandes del Interior y lo sigue subestimando.

“Nos ha tocado un calendario de visitante y sin poner excusas nos enfrentamos con distintas clases de recursos y no es fácil ganar de visitantes. Seguramente haremos una lectura de qué podemos mejorar y cómo crecer para que estos tipos de desafíos caiga del nuestro lado”, confió el DT.

“Después de que lo analice veré muchas cosas para rescatar, pero hay que decirlo: en el total del partido fuimos dominados por un rival que tiene muchos recursos. Argentinos va a competir Copa Libertadores y cuando un equipo de jerarquía tiene un buen día, no es fácil ganarle. Después, en el análisis, nosotros tenemos que ver en qué podemos ser mejores pero hoy (por ayer) enfrentamos a un rival duro”, expresó.

Por todo esto es que los hinchas piden la cabeza de este entrenador que no sabe armar un equipo eficiente, que no basta con ganar de local solamente; y que tampoco se trata de participar en el campeonato. Los hinchas quieren victorias, quieren clasificaciones a torneos internacionales y pelear el título como ya lo hizo en otras campañas. Y Flores, aún no ha demostrado querer esto en ninguno de sus procesos.

Campaña actual del Tomba hasta la fecha 9

De visitante: Jugó 5- Perdió 4 y ganó 1

Barracas (fecha 1) ganó 1-0

San Lorenzo (fecha 3) perdió 1-0

Rosario Central (fecha 5) persió 1-0

River Plate /fecha 7) perdió 3-0

Argentinos Jrs. (fecha 9) perdió 3-0

De local: jugó 4- ganó 3 y perdió 1

Colón (fecha 2) ganó 1-0

Estudiantes La Plata (fecha 4) perdió 0-1

Racing (fecha 6) ganó 2-0

Belgrano (fecha 8) ganó 3-1

Lugar en el presente torneo: puesto 13 con 12 unidades

Lugar en Tabla de Promedio: puesto 21, con 1.238, a cinco puestos de la zona de descensos

Qué expresaron los hinchas en las redes sociales

La indignación de los hinchas, la decepción, el enojo por la impotencia que genera el juego de un equipo inexperto, joven y que el DT experimenta con el correr de las fechas.

Críticas en Twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal Foto: Twitter

Críticas en Twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal Foto: Twitter

Críticas en Twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal Foto: Twitter

Críticas en Twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal Foto: Twitter

Críticas en Twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal Foto: Twitter

Críticas en Twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal. Foto: Twitter

Criticas en twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal. Foto: Twitter

Criticas en twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal. Foto: Twitter

Criticas en twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal. Foto: Twitter

Criticas en twitter tras la derrota del Tomba en La Paternal. Foto: Twitter