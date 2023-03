De Godoy Cruz a una apartada isla de Dinamarca: quién es la arquera mendocina que emigra al fútbol de Europa

¿Quién no quiere ser feliz haciendo lo que más le gusta? Pocos lo logran, y un caso es el de Soledad Arroyo, experimentada arquera de Godoy Cruz Antonio Tomba, que sin pensarlo demasiado decidió continuar su carrera deportiva en Europa. El país es Dinamarca, precisamente en la Isla Feroe, la más apartada del continente.

Ella expresó a Vía Mendoza que es “un sueño impensado”, pero que aprovechará para aprender, estudiar, capacitarse para después seguir dándole todo de ella al fútbol femenino de la provincia.

Soledad Arroyo, en el Tomba. Foto: Facebook

Quién es Soledad Arroyo

Soledad Arroyo es de Las Heras y tienen 34 años. Es una de las jugadoras mendocinas que puede testimoniar el desarrolló y crecimiento del fútbol femenino en la provincia, pasando por los clubes más importantes a nivel local, nacional e internacional.

Comenzó jugando en equipos de varones, Club Los Andes y Alma Fuerte, después formó parte de equipos femeninos como Club Juventud Unida, Deportivo Lavarrieri y Huracán Las Heras siendo con este, subcampeona del primer torneo fiscalizado por al Liga Mendocina llamado Promocional.

Soledad Arroyo, arquera en huracán Las Heras. Foto: Facebook

Posteriormente integró Las Pumas, y de allí se fue a Club Deportivo La Serena (Chile) para jugar en el torneo semiprofesional. Después lo hizo en Club Deportivo UAI Urquiza (AFA) cuando aún no era profesional, y finalmente en Godoy Cruz Antonio Tomba, donde fue dos veces campeona del torneo local e incluso disputó a principio del 2022 la Copa Federal.

En el transcurso de su carrera sorteó algunas lesiones que supo superar y, pese a su edad, llegó a su punto más alto con el Tomba, carta de presentación para poder emigrar al fútbol de Dinamarca por una temporada.

Soledad Arroyo, arquera en las Pumas Foto: Facebook

Cómo surgió la oportunidad de ir al fútbol europeo

El próximo 28 de marzo Soledad Arroyo volará hacia Europa donde comenzará un nuevo desafío en Dinamarca. Según contó a Via Mendoza, “una ex compañera de UAI Urquiza, Macarena Abalos, que está jugando allá desde hace una temporada había ido con otra arquera, quien no renovó. Le preguntaron a quién podía recomendar y dio mi nombre”.

Teniendo en cuenta que la Liga Mendocina está a poco de iniciar su campeonato local, Godoy Cruz “me liberó sin problemas”, sostuvo la arquera, quien expresó que jugará en el país europeo por una temporada (6 meses), con contrato profesional (incluye vivienda, comida, vacaciones) en el TB/FCS/Royn de la Primera, cobrando “en moneda danesa, equivalente a 1.700 euros y con opción a renovar”, afirmó.

“Ni soñando hubiera imaginado esto”, manifestó Arroyo, quien pensó que era momento de ponerle pausa a su vida en el fútbol. “Dios da y pone a todos en un lugar, en su debido momento, y en mi caso, cuando estaba en una etapa que quería tomar una pausa en el fútbol 11. Pero se dio así, todo de la nada rápido y ya″, confesó quien también juega al futsal pero en la Municipalidad de Maipú.

Soledad Arroyo, en La Serena Foto: Facebook

Y agregó: “Estoy en las nubes, todavía no caigo. Retrocedo el tiempo y pienso en la pandemia, los meses que estuvimos internadas con mi mamá en esa clínica, yendo y viniendo al club para poder jugar Copa Federal, fracasos, desilusiones y ahora esto... no lo logro creer. Pero la vida me enseño a nunca bajar los brazos, aunque a veces nos olvidamos del sacrificio que hacemos a diario. Es un premio para mi”.

Soledad Arroyo, en el Tomba Foto: Facebook

-¿Qué sabés de la Liga de Feroe?

-Es una Liga Profesional pero el nivel es como la B de AFA. Con respecto al lugar sé que es una isla hermosa, paradisiaca, aunque de clima frío. Hay una argentina jugando, Macarena Ábalos; y tengo dos amigas acá que me chumeaban del lugar, Karima Sfeir (jugaba en la UNCuyo) y Karen Núñez a quien conocí en Huracán LH y fuimos mejores amigas desde entonces. Todos los días, con un mensajito de aliento, me fue mostrando las cosas de allá y es un lugar maravilloso.

Isla Feroe, Dinamarca Foto: Web

-¿Cómo fue la despedida en el Tomba, con tus compañeras y alumnas?

-Mis peques no entendían nada, algunas lloraban conmigo porque soy re lloroncita (risas). Las chicas más grandes quedaron sorprendidas pero compartieron mi alegría.

Soledad, estará dos días arriba de un avión. Hará escala de Mendoza a Sao Paulo, de Sao Paulo a Amsterdam, de Amsterdam a Copenhague y de Copenhague pasará la noche en un hotel para continuar su viaje hacia la isla en un ferrie.

Dónde queda la isla Feroe y en qué club jugará

Soledad Arroyo jugará en el archipiélago más aislado del continente. Este exótico lugar europeo que forma parte del Reino de Dinamarca comprende un total de 18 pequeñas islas rocosas en el Atlántico Norte, entre Islandia y Noruega, y cuenta con una población que apenas supera las 50 mil personas. Se trata de un paraje frío y lluvioso, en el que, en promedio, las temperaturas a lo largo del año no superan los 10°C y en verano nunca alcanzan a romper la barrera de los 15°.

Isla Feroe, Dinamarca Foto: Web

El equipo es el TB/FCS/Royn de la Primera División, radicado en la ciudad de Trongisvagur, cuya población ronda el medio millar. Dicha localidad se encuentra en la isla de Suduroy, la cuarta con mayor cantidad de habitantes.

“Por lo que sé es que hace mucho frío allá, y habrá bautizo”, confió Soledad.

Isla Feroe, Dinamarca Foto: Web

-¿Clavadito?

-Así parece pero en la orillita (risas). Lo bueno es que no sufriré el clima seco ni el zonda. ¡Chau salbutamol!

-¿Qué horarios de entrenamientos tienen?

-De mañana y siesta, por el frío y porque oscurece temprano. Por lo que me dicen mis amigas, es muy tranquilo, prácticamente no existen los robos. Y si hay pérdidas de objetos es por confusión, como ocurre con las bicicletas, que son muchas.

-¿Y el resto del día qué vas a hacer?

-Quiero estudiar idioma y hacer alguno de los cursos de capacitación que ofrece Conmebol, vía online. Mi idea es seguir ligada al fútbol femenino en el futuro.

Isla Feroe, Dinamarca Foto: Web

Por qué Dinamarca es el segundo país más feliz del mundo

En el Reporte Mundial sobre la Felicidad, publicado por la ONU, Dinamarca constantemente clasifica como el país más feliz del mundo, medición basada en seis factores: el producto interno bruto per cápita, la esperanza de una vida saludable, el respaldo social, la confianza, la libertad personal para tomar decisiones en la vida y la generosidad.

Según el índice de los últimos años, Dinamarca siempre figuró entre los primeros tres lugares. El último estudio de la ONU, en el 2022, la ubicó segunda con 7,55 puntos, detrás de Finlandia (7,8) y superando a Islandia (7,53). Pero por mucho años fue la primera.