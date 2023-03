Desastroso final del Argentino de Ruta en Mendoza: dos ganadores, ciclistas furiosos y huida de autoridades

Finalizó de manera desastroso el 111° Campeonato Argentino de Ruta organizado por la Asociación Ciclista Mendocina, fiscalizado por la Facpyr y apoyado por el Gobierno de Mendoza, ya que se debió premiar a dos ciclistas en Elite luego del confuso desenlace en los últimos giros por confusión con el tránsito y la falta de garantías en la seguridad. Esta carrera, que fue realizada en Mendoza después de 37 años de ausencia, dejó enojo entre los ciclistas y muchos interrogantes, además de un presidente de la ACM que debió huir para que no lo lincharan.

Los ciclistas no pusieron terminar el Campeonato Argentino de Ruta. Foto: Redes Sociales

Según el comunicado oficial del Colegio de Comisarios, la resolución final se debió por no haberse garantizado la seguridad en el último tramo de la competencia en el Parque General San Martín por parte de la Asociación y el Gobierno de Mendoza. Por lo que las autoridades en la carrera debieron improvisar un final más corto (un giro).

No obstante eso, la situación del tránsito generó confusión entre los ciclistas y se determinó definir a dos campeones: “uno por llegada y el otro por haber cumplido el recorrido”. Ellos son Alejandro Durán (Mendocina) y Sergio Fredes (Regional La Plata). Segundo quedó Juan Pablo Dotti (ACINPROBA) y tercero, Leonardo Cobarrubia (Mendocina). En esta última también hubo error ya que en el embalaje, el sanjuanino que integra el equipo mendocino fue el que ganó el duelo con Dotti.

Por su parte, la mayoría de los competidores nunca lograron terminar el recorrido, perdiéndose algunos en el confuso trayecto.

Argentino de Ruta Foto: Diario de Cuyo

Al finalizar, la furia de los presentes, competidores, familiares y dirigentes de otras asociaciones fueron a reclamar tal inoperante actuación por parte de la organización, encabezada por el presidente de la Asociación Ciclista Mendocina, Fernando Lanzoni, quien tras enfrentar las quejas y percibir la furia de los ciclistas, debieron ‘salvarlo’ metiéndolo en un vehículo para poder salir del tumulto.

De esta entidad se espera que en las próximas horas se exprese al respecto, como entidad responsable.

El enojo de los otros ciclistas

El enojo e impotencia de los ciclistas fue tremenda, incluso para los que hicieron podios. El más furioso fue el multicampeón Juan Pablo Dotti, quien terminó segundo en este Argentino de Ruta pero hizo su crítica mediante la red social de Facebook. Allí tildó de “bochornoso” el desenlace. Y pidió a las autoridades que se hagan cargo de lo ocurrido.

“Esto es bochornoso, nunca llamaron al podio, impresentables, desastre total, quien se hace cargo de todo este final? Cómo dos camisetas de campeón? No quedó nadie dando la cara, nadie se hace responsable de este desenlace?”, fueron los interrogantes que se hizo el ciclista sanjuanino, del equipo (ACINPROBA).

Y agregó: “Espero la confirmación oficial, porque estoy viajando a mi casa sin saber qué definieron. Son muchas las preguntas y todas sin respuestas. De donde sacaron dos camisetas de campeón? Quien las entregó? Oficialmente van a declarar dos campeones nacional ante el mundo?”

Luego Dotti contó cómo fue la definición, como protagonista: “Yo pase segundo en el sprint que dan a Fredes ganador, pero la gente estaba de espalda y tuvimos que frenar para no matarnos, pero ahí no era la llegada, no hay foto del final y si hay la quiero ver para demostrar la bochornosa jornada de ciclismo vivida hoy. Pero no soy segundo. La llegada que embaló el Leo Cobarrubia y ganó, entonces la dan como segundo ?

Vamos a expresarnos para que salten los responsables de este campeonato único e inigualable, por lo desastroso que fue”, finalizó Dotti.

Argentino de Ruta Foto: Facebook

El comunicado completo del Colegio de Comisarios

Mediante un comunicado, tras la confusa definición de la clasificación general de la prueba en línea, categoría Elite, durante la competencia, el Colegio de Comisarios informó con respecto al Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta de Mendoza 2023 que se decidió:

Debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad en el último tramo de competencia, se infirió en acortar el recorrido del mismo. Por ello se decidió hacer sólo un giro al circuito del Parque Gral. San Martín . La situación de tránsito generó confusión en el pelotón y como corolario, se decidió premiar a dos campeones argentinos: uno por llegada y otro por haber cumplido el recorrido correcto.

La decisión de los comisarios, se fundamenta en que pese a haber recibido por la Asociación organizadora todas las garantías de que el circuito estaría cortado en su totalidad, dicho compromiso no se concretó , poniendo en riesgo a todo el pelotón ciclista. La ausencia de personal de seguridad obligó a tomar decisiones inmediatas .

De esta forma, el Colegio de Comisarios determinó el siguiente Podio para la prueba en línea Élite del Campeonato Argentino de ciclismo de Ruta de Mendoza 2023: 1os. Alejandro Durán (Mendocina) y Sergio Fredes (Regional La Plata); 2do. Juan Pablo Dotti (ACINPROBA) y 3ro. Leonardo Cobarrubia (Mendocina).

El campeón de la Sub 23

El podio de la sub 23, Campeonato Argentino de Ruta en Mendoza. Foto: Redes Sociales

Cabe recordar que antes de la categoría Elite, este domingo también se definió el campeonato para la categoría de varones Sub 23. Y el ganador fue William Brun Olavarria, mientras que Enzo Tallarico y Nicolás Reynoso completaron el podio. Ellos sí terminaron sin polémica, arribando cada uno a la meta.