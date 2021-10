A partir de este lunes, la Subsecretaría de Desarrollo Social continuará con los operativos de venta de garrafas a precio accesible durante la época de bajas temperaturas.

El cronograma se desarrollará desde el lunes 4 al jueves 7 de octubre, y se visitará los departamentos de Tupungato, Las Heras, San Carlos, Maipú, Luján, San Rafael, Godoy Cruz, Junín, Lavalle, La Paz, Rivadavia, Malargüe, San Martín y Tunuyán.

Desde el Gobierno destacaron que a través del programa La Garrafa en tu Barrio se garantiza el derecho de acceso a quienes no tienen gas de red en toda la provincia, subsidiando el precio de la garrafa de 10 kg, por lo que el vecino puede acceder a ella por $300.

Los interesados en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase y llevar fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.

Además, por estar en una situación de pandemia, los beneficiarios deben cumplir protocolo y las siguientes medidas de prevención: Reducir el contacto entre personas; estar con cubreboca, evitar llevarse las manos a la cara, mantener la distancia entre personas (2 metros como mínimo), estornudar o toser en pliegue del codo; solo deberá concurrir un beneficiario por recarga de garrafas y sin la compañía de niños.

También se advirtió a no presentarse a los beneficiarios mayores a 65 años, embarazadas, quienes están dentro de los grupos de riesgo y quienes tengan afecciones crónicas como enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas entre otras.

Estas personas deberán delegar la tarea a personas de confianza o del entorno familiar que no integren grupos de riesgo. Si estas condiciones de emergencia sanitaria, por cualquier motivo, no se cumplen, el servicio no se realizará.

El cronograma previsto para esta semana será el siguiente:

Lunes 4

Tunuyán

Vista Flores. Escuela EBTA. A las 10.

Ciudad. Calles 25 de Noviembre y Moreno. A las 12.

San Martín

Ingeniero Giagnoni. Barrio Giagnoni. Plaza. A las 10.

Ingeniero Giagnoni. Villa Argentina. Calle Malvinas y Carril Lucero. A las 11

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia 2. A las 12

Las Heras

El Pastal. CEDRYS 11. Calle San Esteban. A las 10.

San Rafael

Real del Padre. Paraje : La Olla. Escuela José Mármol. Guillén s/n. A las 9.

Real del Padre. Escuela Juan de Dios Correas. Córdoba s/n. A las 10.30.

Jaime Prats. Escuela Tierra del Fuego. Sarmiento 20. A las 12.

Luján

Carrizal Barrio Aluminé. Entrada a Barrio. A las 10.

Carrizal Delegación Municipal. A las 10.30.

Ugarteche. Barrio Tierra, Sol y Luna. Entrada a Barrio. A las 12.

Martes 5

Luján

Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio de Equipamiento. Plaza. A las 10.

Chacras de Coria. Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

San Rafael

Monte Comán Escuela Martín Palero. La Plata y La Rioja. A las 9.30.

Cuadro Nacional. Paraje: Cuadro Bombal. Escuela Domingo Bombal. Bombal s/n a 50 metros de Ruta 146. A las 12.

Junín

Mundo Nuevo. Club Sportivo Mundo Nuevo. A las 9.30.

Algarrobo Grande. Calle Coria frente a Jardín Picó Picotero. A las 11.

Alto Verde. Playón Municipal. A las 12.

Rivadavia

Mundo Nuevo SUM. A las 9.

Ciudad San Isidro Sur. Playón. A las 10.30.

Ciudad Barrio Brandsen. SUM. A las 11.30.

San Carlos

Eugenio Bustos. Paraje El Cepillo. Frente a Escuela. A las 10.

Eugenio Bustos Calle El Indio. Loteo Las Porteñas. A las 11.

Eugenio Bustos Club Deportivo La Celia. A las 11.30.

Eugenio Bustos Calle Cobos y Libertad. A las 12.

Miércoles 6

San Martín

Ciudad Barrio Venier. Calle Los Cerezos. Manzana 43 Casa 6. A las 9.30.

Ciudad Barrio del Carmen. Plaza. A las 10.30.

Ciudad Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Ciudad Barrio Ambrosio. Plaza. A las 12.30.

Santa Rosa

12 de Octubre. Frente a CIC. A las 10.

25 de Mayo. Frente a Salón Unión Vecinal. A las 11.

El Marcado. Barrio Nueva Esperanza Santarrosina. A las 11.40.

El Marcado. Frente a Escuela. A las 12.

Maipú

Lunlunta. Barrio Recoaro, Barrio Jardín Lunlunta y Barrio Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito.Calle Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 10.

Cruz de Piedra. Localidad : Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 11.

Chachingo. Barrio Las Campanas. Calle Pueyrredón a 300 m de Videla Aranda. A las 12.

San Rafael

Ciudad Barrio Pueblo Diamante. Plaza Espínola Barcala y Maza. A las 9.

Ciudad Barrio Martín Güemes. Escuela Alfredo Buffano. Julio Silva 848. A las 11.

Ciudad Moreno y 12 de Octubre. Plaza. Alem y Tropero Sosa. A las 12.10.

Tupungato

Ciudad Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10.

Jueves 7

Rivadavia

La Libertad. Salón Catena. A las 9.

La Reducción. SUM Emilio Catena. A las 10.30.

La Reducción. Plaza de los Burros. A las 11.30.

Maipú

Luzuriaga. Barrio Renacer. Espacio Verde. A las 10.

Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevar Bandera Nacional. A las 11.

Ciudad Barrio La Merced. Calle Los Olivos y Gurruchaga. Espacio Verde. A las 12.

Lavalle

La Colmena. Barrio La Colmena. Plaza. A las 9.

Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo. Ingreso a Barrio Jarillero. A las 10.30.

Villa Tulumaya. Casa La Amistad. A las 11.30.

Villa Tulumaya. Ingreso a Barrio Manantiales. Plazoleta Calle Centenario. A las 12.

Villa Tulumaya. Ingreso a Barrio Dorrego Sur. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini. Campo Pappa. Merendero Rincón de Luz. Casa de Silvia Tello. A las 10.

San Carlos

Villa San Carlos Calle Cobos y Carril Nacional. A las 10.

Villa San Carlos Loteo Moreno. A las 11.

Villa San Carlos Paraje Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.