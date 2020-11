El Ministerio de Economía y Energía, a través de las Direcciones de Agricultura y de Cooperativas, llevó a cabo un relevamiento de fincas ubicadas en el departamento de Lavalle con el fin de determinar si las ultimas tormentas con presencia de granizo en esa zona provincial, produjeron daños en los cultivos.

En este sentido, Valentina Navarro Canafoglia, titular de Agricultura de la provincia, comentó: “Al igual que la semana pasada, en el Valle de Uco, estamos visitando aquellas zonas donde la presencia de tormentas con presencia de granizo pudieran haber dejado daños en zonas cultivadas. En esta oportunidad llegamos hasta la localidad de El Vergel donde hemos podido observar daños en cultivos de melones, zapallito, tomate y repollo”.

Acompañados por productores de la zona, quienes están trabajando en la posibilidad de avanzar en la creación de una cooperativa de productores, los funcionarios provinciales pudieron constatar los efectos negativos de los últimos eventos metereológicos. También fue una oportunidad para explicar el funcionamiento del Sistema de Mitigación de Granizo, que desde que se inició la temporada combatió todas las tormentas sobre zonas productivas.

Una plantación de melones afectada por el granizo del fin de semana. Los Andes

En este sentido, Daniel Dimartino, titular de la Dirección de Cooperativas de la provincia sostuvo: “A pesar del daño en los cultivos, los productores siguen apostando al trabajo. Las contingencias climáticas han afectado seriamente la producción y sin embargo entienden que la única manera de seguir adelante es trabajando de manera conjunta”.

Ambos funcionarios provinciales se comprometieron a instrumentar los medios necesarios para asistir a los productores a través de herramientas disponibles por parte de organismos locales y de Nación.

Una familia dedicada a la actividad agrícola

Juan Carlos Colque, productor agrícola oriundo de la localidad de “El Vergel”, propietario de una finca de 10 hectáreas, comentó que “junto a su esposa están muy preocupados porque la tormenta de granizo se llevó prácticamente toda la producción. Tengo 1,5 hectáreas de melones, 1 de repollo, 1,5 has. de zapallo coreano y ½ ha. de zucchini. Lamentablemente no ha quedado nada. Nunca he visto una tormenta tan grande. No solo el granizo fue muy grande sino el tiempo que duró”.

Colque lleva adelante la finca desde hace más de un año junto a su esposa e hijos. Estos últimos ayudan en las labores cuando es necesario. Al momento de iniciar los trabajos de cosecha contratan los servicios de al menos 3 personas más. “No solo nosotros vivimos de esta finca. Justo habíamos comenzado a cosechar zapallito hace dos semanas y lamentablemente las personas que nos estaban ayudando en las tareas se quedaron sin trabajo. Lo poco que alcanzamos a sacar nos alcanzó para invertir en repollo el cual quedó totalmente destruido y las boletas de servicios hay que pagarlas igual”, cerró.

Consultado el productor sobre si a esta altura de la temporada están a tiempo de reimplantar y poder recuperar al menos algo de lo perdido, comentó: “Si. Si comenzamos ya, podemos llegar a plantar zapallo, por ejemplo. Lamentablemente hemos quedado en la lona. Necesitamos que nos den una mano para que podamos seguir trabajando. Mi padres me han criado haciendo esto y yo quiero seguir trabajando la tierra, nos gusta, amamos la tierra, pero necesitamos que nos acompañen”.