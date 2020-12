Las internas entre el Gobierno de Mendoza y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) continúan por las paritarias. Es que el gremio docente fue uno de los tres que no aceptó la propuesta y el de los celadores pidió hablar con el Ejecutivo.

El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, se reunió este miércoles con representantes de trabajadores de la educación y fue duro contra el SUTE: “Las internas políticas de los gremios no tienen que afectar nunca a aquellos a quienes se representa”.

Ibáñez recibió a los miembros del Sindicato Único de Celadores de Mendoza (SUCEND) y de la Unión de Docentes Argentinos quienes le manifestaron “su intención de aceptar la propuesta ofrecida en paritarias”, la que rechazó el SUTE.

Sebastián Henríquez, titular del SUTE.

“SUCEND, celadores autoconvocados y la Unión de Docentes Argentinos manifestaron su apoyo y aprobación de la propuesta salarial del ejecutivo hecha en paritarias y aprobada por otros 14 regímenes salariales”, escribió Ibáñez en su cuenta de Twitter.

Y comentó que esta propuesta “significa una mejoría para el 73% de los docentes y para el 100% de los celadores”. Ya que ofrecieron un aumento del 20% en tres tramos más un bono de 54 mil pesos.

Y apuntó contra el líder del SUTE, SEbastián Henríquez: “Las internas políticas de los gremios no tienen que afectar nunca a aquellos a quienes se representa. Hoy, docentes y no docentes de Mendoza nos dejaron claro que no están para nada de acuerdo con el rechazo a la propuesta del gobierno”.